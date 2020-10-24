За сутки в России выявили 16 521 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.

В Москве COVID-19 зафиксировали еще у 4453 человек, в Санкт-Петербурге — у 713, в Подмосковье — у 480. На четвертом и пятом местах по числу ежедневно выявляемых случаев — Нижегородская (+384) и Ростовская (+301) области. Общее число заболевших с начала пандемии на сегодняшний день составляет 1 497 167 человек.

За последний день непосредственно от COVID-19 скончались еще 296 человек, из них 63 — в Москве, 37 — в Санкт-Петербурге. Таким образом, общее число летальных исходов достигло 25 821.

Несмотря на рекордный рост числа заболевших власти пока не планируют закрывать открытые ранее границы с рядом стран. Впрочем, некоторые ограничения все же постепенно вводятся в ряде регионов. В частности, в Москве учащихся средней школы перевели на дистанционное обучение, а в Санкт-Петербурге детей отправили на каникулы до начала ноября.