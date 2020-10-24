счетчик
Заказчики убийства Политковской останутся безнаказанными через 348 дней 12 часов 39 мин 54 сек
Материалы
Рубрики
Темы
- «Норд-Ост». 18 лет5 материалов
- Русская бедность5 материалов
- Катастрофа на Камчатке4 материала
Свежий выпуск
№ 117 от 23 октября 2020Читать номер
В России выявили 16 521 новый случай заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 16 521 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.
В Москве COVID-19 зафиксировали еще у 4453 человек, в Санкт-Петербурге — у 713, в Подмосковье — у 480. На четвертом и пятом местах по числу ежедневно выявляемых случаев — Нижегородская (+384) и Ростовская (+301) области. Общее число заболевших с начала пандемии на сегодняшний день составляет 1 497 167 человек.
За последний день непосредственно от COVID-19 скончались еще 296 человек, из них 63 — в Москве, 37 — в Санкт-Петербурге. Таким образом, общее число летальных исходов достигло 25 821.
Несмотря на рекордный рост числа заболевших власти пока не планируют закрывать открытые ранее границы с рядом стран. Впрочем, некоторые ограничения все же постепенно вводятся в ряде регионов. В частности, в Москве учащихся средней школы перевели на дистанционное обучение, а в Санкт-Петербурге детей отправили на каникулы до начала ноября.
Теги:sn, россия, пандемия, коронавирус
Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом
Врачи диагностировали коронавирус у президента Польши Анджея Дуды. Об этом в своем твиттере сообщил пресс-секретарь главы государства Блажей Спыхальский.
«Вчера президент Анджей Дуда сдал тест на коронавирус. Результат оказался положительным. Президент чувствует себя хорошо. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами», — написал он.
Сам пресс-секретарь вынужден будет отправиться на карантин, так как общался с заразившимся польским лидером.
На сегодняшний день в Польше зафиксировано более 214 тысяч случаев коронавируса, более четырех тысяч человек скончались в результате заражения. Для профилактики распространения COVID-19 жителям страны запретили собираться компаниями более пяти человек, школьники перешли на дистанционное обучение, а рестораны и кафе работают только навынос.
Среди мировых лидеров, уже перенесших COVID-19 — президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Бразилии Жаир Болсонару, Александр Лукашенко и российский премьер Михаил Мишустин.