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№ 117 от 23 октября 2020

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 В России выявили 16 521 новый случай заражения коронавирусом

Общество263

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За сутки в России выявили 16 521 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.

В Москве COVID-19 зафиксировали еще у 4453 человек, в Санкт-Петербурге — у 713, в Подмосковье — у 480. На четвертом и пятом местах по числу ежедневно выявляемых случаев — Нижегородская (+384) и Ростовская (+301) области. Общее число заболевших с начала пандемии на сегодняшний день составляет 1 497 167 человек. 

За последний день непосредственно от COVID-19 скончались еще 296 человек, из них 63 — в Москве, 37 — в Санкт-Петербурге. Таким образом, общее число летальных исходов достигло 25 821.

Несмотря на рекордный рост числа заболевших власти пока не планируют закрывать открытые ранее границы с рядом стран. Впрочем, некоторые ограничения все же постепенно вводятся в ряде регионов. В частности, в Москве учащихся средней школы перевели на дистанционное обучение, а в Санкт-Петербурге детей отправили на каникулы до начала ноября. 

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Теги:
sn, россия, пандемия, коронавирус

Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом

Общество297

297
 

Врачи диагностировали коронавирус у президента Польши Анджея Дуды. Об этом в своем твиттере сообщил пресс-секретарь главы государства Блажей Спыхальский. 

«Вчера президент Анджей Дуда сдал тест на коронавирус. Результат оказался положительным. Президент чувствует себя хорошо. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами», — написал он. 

Сам пресс-секретарь вынужден будет отправиться на карантин, так как общался с заразившимся польским лидером. 

На сегодняшний день в Польше зафиксировано более 214 тысяч случаев коронавируса, более четырех тысяч человек скончались в результате заражения. Для профилактики распространения COVID-19 жителям страны запретили собираться компаниями более пяти человек, школьники перешли на дистанционное обучение, а рестораны и кафе работают только навынос. 

Среди мировых лидеров, уже перенесших COVID-19 — президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Бразилии Жаир Болсонару, Александр Лукашенко и российский премьер Михаил Мишустин.

Теги:
sn, президент, польша, коронавирус
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