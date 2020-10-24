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№ 117 от 23 октября 2020

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Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом

Общество287

287
 

Врачи диагностировали коронавирус у президента Польши Анджея Дуды. Об этом в своем твиттере сообщил пресс-секретарь главы государства Блажей Спыхальский. 

«Вчера президент Анджей Дуда сдал тест на коронавирус. Результат оказался положительным. Президент чувствует себя хорошо. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами», — написал он. 

Сам пресс-секретарь вынужден будет отправиться на карантин, так как общался с заразившимся польским лидером. 

На сегодняшний день в Польше зафиксировано более 214 тысяч случаев коронавируса, более четырех тысяч человек скончались в результате заражения. Для профилактики распространения COVID-19 жителям страны запретили собираться компаниями более пяти человек, школьники перешли на дистанционное обучение, а рестораны и кафе работают только навынос. 

Среди мировых лидеров, уже перенесших COVID-19 — президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Бразилии Жаир Болсонару, Александр Лукашенко и российский премьер Михаил Мишустин.

Теги:
sn, президент, польша, коронавирус

В Хабаровске прошла 106-я акция в поддержку арестованного экс-губернатора Фургала 

Общество480

480
 

Жители Хабаровска вышли сегодня на 106-ю акцию в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала, которого заподозрили в организации убийств пятнадцатилетней давности. Об этом сообщает DVHab.ru

Горожане, держа в руках флаги Хабаровского края и плакаты с изображением экс-губернатора, скандировали «Я/Мы Сергей Фургал», «Москва, верни Фургала, коррупция достала», «Свободу», «Это наш край» и «Путина в отставку». По традиции они прошли вдоль центральных улиц к Комсомольской площади. Сначала демонстранты планировали провести митинг именно там, однако в городской администрации им отказали, якобы из-за того, что эта площадка была занята организаторами неизвестной спортивной акции. Площадь оказалась пустой. 

Не остановила протестующих и непогода: ночью в Хабаровске выпал снег, в результате сильного ветра были поломаны деревья, а также произошли аварии на электросетях. По оценкам издания, на улицу сегодня вышли несколько сотен человек. 

Протесты в Хабаровске начались в июле после задержания Сергея Фургала. Он сейчас находится в московском СИЗО «Лефортово», ему вменяют организацию убийств бизнесменов в середине 2000-х годов. Фургал свою вину не признает. Сейчас пост врио губернатора Хабаровского края занимает Михаил Дегтярев, который до этого был депутатом Госдумы. Протестующие выступили против его назначения. 

Теги:
sn, протесты, фургал, хабаровский край
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