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№ 117 от 23 октября 2020Читать номер
Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом
Врачи диагностировали коронавирус у президента Польши Анджея Дуды. Об этом в своем твиттере сообщил пресс-секретарь главы государства Блажей Спыхальский.
«Вчера президент Анджей Дуда сдал тест на коронавирус. Результат оказался положительным. Президент чувствует себя хорошо. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами», — написал он.
Сам пресс-секретарь вынужден будет отправиться на карантин, так как общался с заразившимся польским лидером.
На сегодняшний день в Польше зафиксировано более 214 тысяч случаев коронавируса, более четырех тысяч человек скончались в результате заражения. Для профилактики распространения COVID-19 жителям страны запретили собираться компаниями более пяти человек, школьники перешли на дистанционное обучение, а рестораны и кафе работают только навынос.
Среди мировых лидеров, уже перенесших COVID-19 — президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Бразилии Жаир Болсонару, Александр Лукашенко и российский премьер Михаил Мишустин.
Теги:sn, президент, польша, коронавирус
В Хабаровске прошла 106-я акция в поддержку арестованного экс-губернатора Фургала
Жители Хабаровска вышли сегодня на 106-ю акцию в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала, которого заподозрили в организации убийств пятнадцатилетней давности. Об этом сообщает DVHab.ru.
Горожане, держа в руках флаги Хабаровского края и плакаты с изображением экс-губернатора, скандировали «Я/Мы Сергей Фургал», «Москва, верни Фургала, коррупция достала», «Свободу», «Это наш край» и «Путина в отставку». По традиции они прошли вдоль центральных улиц к Комсомольской площади. Сначала демонстранты планировали провести митинг именно там, однако в городской администрации им отказали, якобы из-за того, что эта площадка была занята организаторами неизвестной спортивной акции. Площадь оказалась пустой.
Не остановила протестующих и непогода: ночью в Хабаровске выпал снег, в результате сильного ветра были поломаны деревья, а также произошли аварии на электросетях. По оценкам издания, на улицу сегодня вышли несколько сотен человек.
Протесты в Хабаровске начались в июле после задержания Сергея Фургала. Он сейчас находится в московском СИЗО «Лефортово», ему вменяют организацию убийств бизнесменов в середине 2000-х годов. Фургал свою вину не признает. Сейчас пост врио губернатора Хабаровского края занимает Михаил Дегтярев, который до этого был депутатом Госдумы. Протестующие выступили против его назначения.