Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом

Врачи диагностировали коронавирус у президента Польши Анджея Дуды. Об этом в своем твиттере сообщил пресс-секретарь главы государства Блажей Спыхальский.

«Вчера президент Анджей Дуда сдал тест на коронавирус. Результат оказался положительным. Президент чувствует себя хорошо. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами», — написал он.

Сам пресс-секретарь вынужден будет отправиться на карантин, так как общался с заразившимся польским лидером.

На сегодняшний день в Польше зафиксировано более 214 тысяч случаев коронавируса, более четырех тысяч человек скончались в результате заражения. Для профилактики распространения COVID-19 жителям страны запретили собираться компаниями более пяти человек, школьники перешли на дистанционное обучение, а рестораны и кафе работают только навынос.

Среди мировых лидеров, уже перенесших COVID-19 — президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Бразилии Жаир Болсонару, Александр Лукашенко и российский премьер Михаил Мишустин.