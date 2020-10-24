В Хабаровске прошла 106-я акция в поддержку арестованного экс-губернатора Фургала 

Жители Хабаровска вышли сегодня на 106-ю акцию в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала, которого заподозрили в организации убийств пятнадцатилетней давности. Об этом сообщает DVHab.ru.

Горожане, держа в руках флаги Хабаровского края и плакаты с изображением экс-губернатора, скандировали «Я/Мы Сергей Фургал», «Москва, верни Фургала, коррупция достала», «Свободу», «Это наш край» и «Путина в отставку». По традиции они прошли вдоль центральных улиц к Комсомольской площади. Сначала демонстранты планировали провести митинг именно там, однако в городской администрации им отказали, якобы из-за того, что эта площадка была занята организаторами неизвестной спортивной акции. Площадь оказалась пустой.

Не остановила протестующих и непогода: ночью в Хабаровске выпал снег, в результате сильного ветра были поломаны деревья, а также произошли аварии на электросетях. По оценкам издания, на улицу сегодня вышли несколько сотен человек.

Протесты в Хабаровске начались в июле после задержания Сергея Фургала. Он сейчас находится в московском СИЗО «Лефортово», ему вменяют организацию убийств бизнесменов в середине 2000-х годов. Фургал свою вину не признает. Сейчас пост врио губернатора Хабаровского края занимает Михаил Дегтярев, который до этого был депутатом Госдумы. Протестующие выступили против его назначения.