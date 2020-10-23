США ввели санкции в отношении Центрального научно-исследовательского института химии и механики

Министерство финансов США добавило в санкционный список Центральный научно-исследовательский институт химии и механики (ФГУП «ЦНИИХМ»). Информация опубликована на сайте американского министерства.

Институт внесли в особой список SDN (Specially Designated Nationals). Это черный список лиц и организаций, с которыми гражданам США запрещено заниматься бизнесом.

Ограничения ввели в рамках американского закона CAATSA («О противодействии противникам США посредством санкций»).

По данным министерства, институт причастен к хакерским атакам, совершенным в отношении партнеров США на Ближнем Востоке в 2017 году.

В пресс-релизе уточнили, что речь идет о вирусе Triton, разработанном для атаки на системы контроля важнейших объектов инфраструктуры.

«Кроме того, субъекты, не являющиеся гражданами США, которые будут вовлечены в коммерческие отношения с ФГУП «ЦНИИХМ», также могут попасть под санкции», — отмечает министерство.