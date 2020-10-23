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№ 117 от 23 октября 2020Читать номер
США ввели санкции в отношении Центрального научно-исследовательского института химии и механики
Министерство финансов США добавило в санкционный список Центральный научно-исследовательский институт химии и механики (ФГУП «ЦНИИХМ»). Информация опубликована на сайте американского министерства.
Институт внесли в особой список SDN (Specially Designated Nationals). Это черный список лиц и организаций, с которыми гражданам США запрещено заниматься бизнесом.
Ограничения ввели в рамках американского закона CAATSA («О противодействии противникам США посредством санкций»).
По данным министерства, институт причастен к хакерским атакам, совершенным в отношении партнеров США на Ближнем Востоке в 2017 году.
В пресс-релизе уточнили, что речь идет о вирусе Triton, разработанном для атаки на системы контроля важнейших объектов инфраструктуры.
«Кроме того, субъекты, не являющиеся гражданами США, которые будут вовлечены в коммерческие отношения с ФГУП «ЦНИИХМ», также могут попасть под санкции», — отмечает министерство.
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Теги:кибератаки, sf, санкции, сша
Бывшего вице-президента «Евросети» арестовали по делу об убийстве
Хорошевский суд Москвы арестовал бывшего вице-президента «Евросети» Бориса Левина по делу об убийстве, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
Агенству рассказали, что Левина заключили под стражу до 6 ноября 2020 года. Ему вменяется убийство двух и более лиц (пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ). По данным картотеки суда, дело зарегистрировали 22 октября 2020 года.
Обстоятельства дела пока не известны.
Как сообщает издание TAdviser, бывшего вице-президента компании задержали по уголовному делу руководителей крупного дистрибьютера IT и бытовой техники Merlion. В офисе компании в Красногорски 21 октября прошли обыски.
«Коммерсант» отмечает, что в 2008 году Левин был арестован по по обвинению в вымогательстве и похищении экспедитора «Евросети» Андрея Власкина. Фигурантом дела являлся также основатель компании Евгений Чичваркин, который уехал в Великобританию. В январе 2011 года уголовное преследование прекратили.