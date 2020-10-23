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№ 117 от 23 октября 2020

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Бывшего вице-президента «Евросети» арестовали по делу об убийстве

Общество18

18
 

Хорошевский суд Москвы арестовал бывшего вице-президента «Евросети» Бориса Левина по делу об убийстве, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда. 

Агенству рассказали, что Левина заключили под стражу до 6 ноября 2020 года. Ему вменяется убийство двух и более лиц (пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ). По данным картотеки суда, дело зарегистрировали 22 октября 2020 года. 

Обстоятельства дела пока не известны. 

Как сообщает издание TAdviser, бывшего вице-президента компании задержали по уголовному делу руководителей крупного дистрибьютера IT и бытовой техники Merlion. В офисе компании в Красногорски 21 октября прошли обыски. 

«Коммерсант» отмечает, что в 2008 году Левин был арестован по по обвинению в вымогательстве и похищении экспедитора «Евросети» Андрея Власкина. Фигурантом дела являлся также основатель компании Евгений Чичваркин, который уехал в Великобританию. В январе 2011 года уголовное преследование прекратили.

Теги:
sf, евросеть, арест, убийство

«Это забыть невозможно»: мама колумниста «Новой» Виталия Шклярова рассказала об условиях содержания сына в СИЗО

Политика443

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Мать политтехнолога и автора «Новой» Виталия Шклярова рассказала о первой встрече с сыном, который с конца июля находился в минском СИЗО. Интервью с Ниной Шкляровой вышло на ютуб-канале Ксении Собчак. 

«Он, конечно, очень похудел, подавленный, он плохо спит, он плохо себя чувствует», — рассказала мать Шклярова. 

Она поделилась, что, по словам сына, его били в Центре задержания правонарушителей на улице Окрестина, сломали палец. При этом женщина отметила, что сын не рассказывает про какой-то промежуток времени.

По словам матери политтехнолога, во время пребывания в изоляторе он писал письмо на английском языке своей жене, которая работает дипломатом. 

«Письмо забрали, его раздели догола, поставили в стакан <...> обыскивали комнату его», — сказала Шклярова.

Она добавила, что «это забыть невозможно. Эта страница для меня не перевернута». 

Ранее адвокат Антон Гашинский рассказал, что Виталию Шклярову изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

Шклярова задержали в Минске в конце июля — за 10 дней до выборов президента Беларуси: по версии силовиков, он помогал блогеру Сергею Тихановскому, когда тот пытался выдвинуться кандидатом в президенты. Политтехнолог отрицал все обвинения и заявлял, что его преследуют по политическим мотивам из-за его материалов о ситуации в Беларуси.

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Теги:
sf, сизо, домашний арест, беларусь, шкляров
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