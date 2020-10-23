счетчик
Заказчики убийства Политковской останутся безнаказанными через 349 дней 03 часа 08 мин 52 сек
Материалы
Рубрики
Темы
- «Норд-Ост». 18 лет5 материалов
- Русская бедность5 материалов
- Катастрофа на Камчатке4 материала
Свежий выпуск
№ 117 от 23 октября 2020Читать номер
Бывшего вице-президента «Евросети» арестовали по делу об убийстве
Хорошевский суд Москвы арестовал бывшего вице-президента «Евросети» Бориса Левина по делу об убийстве, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
Агенству рассказали, что Левина заключили под стражу до 6 ноября 2020 года. Ему вменяется убийство двух и более лиц (пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ). По данным картотеки суда, дело зарегистрировали 22 октября 2020 года.
Обстоятельства дела пока не известны.
Как сообщает издание TAdviser, бывшего вице-президента компании задержали по уголовному делу руководителей крупного дистрибьютера IT и бытовой техники Merlion. В офисе компании в Красногорски 21 октября прошли обыски.
«Коммерсант» отмечает, что в 2008 году Левин был арестован по по обвинению в вымогательстве и похищении экспедитора «Евросети» Андрея Власкина. Фигурантом дела являлся также основатель компании Евгений Чичваркин, который уехал в Великобританию. В январе 2011 года уголовное преследование прекратили.
«Это забыть невозможно»: мама колумниста «Новой» Виталия Шклярова рассказала об условиях содержания сына в СИЗО
Мать политтехнолога и автора «Новой» Виталия Шклярова рассказала о первой встрече с сыном, который с конца июля находился в минском СИЗО. Интервью с Ниной Шкляровой вышло на ютуб-канале Ксении Собчак.
«Он, конечно, очень похудел, подавленный, он плохо спит, он плохо себя чувствует», — рассказала мать Шклярова.
Она поделилась, что, по словам сына, его били в Центре задержания правонарушителей на улице Окрестина, сломали палец. При этом женщина отметила, что сын не рассказывает про какой-то промежуток времени.
По словам матери политтехнолога, во время пребывания в изоляторе он писал письмо на английском языке своей жене, которая работает дипломатом.
«Письмо забрали, его раздели догола, поставили в стакан <...> обыскивали комнату его», — сказала Шклярова.
Она добавила, что «это забыть невозможно. Эта страница для меня не перевернута».
Ранее адвокат Антон Гашинский рассказал, что Виталию Шклярову изменили меру пресечения на подписку о невыезде.
Шклярова задержали в Минске в конце июля — за 10 дней до выборов президента Беларуси: по версии силовиков, он помогал блогеру Сергею Тихановскому, когда тот пытался выдвинуться кандидатом в президенты. Политтехнолог отрицал все обвинения и заявлял, что его преследуют по политическим мотивам из-за его материалов о ситуации в Беларуси.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных