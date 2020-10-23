Следователь не позволил Ивану Сафронову позвонить матери, объяснив это возможностью «выполнения разведывательных заданий иностранной спецслужбы»

Следователь лейтенант Степанов М.М. отказал Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене (ст. 275 УК РФ), в телефонном разговоре с матерью, так как он якобы может с его помощью выполнять задания иностранной спецслужбы. Об этом адвокат журналиста Иван Павлов сообщил на своей странице в фейсбуке.

Адвокат опубликовал постановление следователя с решением по ходатайству о телефонном разговоре с матерью в день ее рождения. В нем указано, что Сафронов может использовать звонок «для скрытого обмена информацией, выполнения иных разведывательных заданий иностранной спецслужбы» и «противодействия следствию». В документе также упомянуто, что мать журналиста является свидетелем по уголовному делу.

Павлов отметил в комментарии для «МБХ медиа», что «следователь у нас самостоятельная фигура, наделенная особым правовым статусом. Он поступил так, поскольку мог так поступить». Адвокат добавил, что защита подумает над обжалованием постановления.

Ранее следователь ФСБ назвал Ивану Сафронову имя человека, который, по версии следствия, «завербовал» журналиста.

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил, что, по версии следствия, «вербовщик» — чешский знакомый Сафронова Мартин Лариш, который в свою очередь отрицает связь со спецслужбами. При этом следствие уверяет, что Сафронов был завербован еще восемь лет назад «для негласного сотрудничества с чешской спецслужбой — Управлением по связям с заграницей и информацией, подконтрольной, в свою очередь, спецслужбам США».

Журналиста Ивана Сафронова задержали и арестовали по делу о госизмене 7 июля, он уже более 100 дней находится в СИЗО «Лефортово». Сафронова обвиняют в шпионаже в пользу чешской разведки: по версии силовиков, он якобы передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России.

Детали обвинения ФСБ не раскрывает даже адвокатам до окончания предварительного следствия. Сам Сафронов свою вину не признает.