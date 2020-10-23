«Хочу поддержать смелых белорусов»: из Генпрокуратуры Беларуси уволились двое высокопоставленных сотрудников

Начальник отдела государственного обвинения Эльдар Сафаров и старший прокурор по управления по надзору за исполнением законодательства Следственным комитетом Беларуси Олег Талерчик уволились из Генеральной прокуратуры страны. Об этом сообщает Tut.by.

Причиной их ухода со службы стали массовые выступления жителей республики против очередного президентского срока Александра Лукашенко.

«Это был внутренний экзамен для самого себя. Я решил рассказать о своем решении, чтобы символически поддержать смелых белорусов, которые подверглись репрессиям», — заявил Олег Талерчик. Он отметил, что, к сожалению, не может помочь протестующим, как государственный обвинитель.

По словам Талерчика, начальство не препятствовало его увольнению. СМИ отмечают, что ему оставалось чуть больше года до 20-летнего стажа госслужащего, дающего право на повышенную пенсию.

Эльдар Сафаров в свою очередь тоже подтвердил, что ушел со службы «из-за событий, которые произошли летом и осенью».

Сафаров в 2007 году был гособвинителем на процессе против лидеров «морозовской ОПГ», на счету которой было более 100 преступлений, из которых 20 — убийства. Банда с 1990 по 2004 год действовала в Гомеле и Гомельской области. Основатель банды Сергей Морозов и его ближайший соратник Игорь Данченко были приговорены Верховным судом Беларуси к смертной казни.