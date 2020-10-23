МВД объявило в розыск разработчика правозащитных приложений Александра Литреева

МВД объявило в розыск главу компании «Vee Security Россия», создателя приложения для задержанных на митингах «Красная кнопка» Александра Литреева. Соответствующая информация размещена в базе данных министерства.

Скриншот базы МВД

Как отмечает Znak.com, в качестве контактного указан телефон дежурной части ОП № 5 Екатеринбурга, который вел уголовное дело о наркотиках против Литреева. «Насколько мне представляется, розыск действительно объявил отдел полиции № 5, который ждет его на допрос и на предъявление обвинения», — сказал изданию его адвокат Алексей Бушкаков.

Защитник отметил, что Литреев уехал в Эстонию и возвращаться в Россию не планирует. «Он всеми руками и ногами за, но, насколько я понял, он возвращаться не собирается. Тем более сейчас, когда появилась информация о его розыске. Это ведь означает, что как только он пересечет границу, его сразу схватят и доставят в СИЗО. А это автоматическое лишение свободы. Он к этому пока не готов», — сообщил он.

По информации адвоката, уголовное дело о приобретении наркотиков без цели сбыта (ч. 1 ст. 228 УК) в отношении Литреева приостановлено. Дознаватель Бушмакову не звонил. Защитник напомнил, что полиция выступала за то, чтобы Литрееву назначили судебный штраф, но Ленинский райсуд Екатеринбурга в этом отказал, а облсуд подтвердил его решение. Теперь ОП №5 должен официально предъявить обвинение Литрееву и направить дело в суд.

Литреева задержали в Екатеринбурге в феврале. Его обвинили в покупке двух таблеток наркотического вещества MDMA (экстази) для личного употребления. Программист признал свою вину. Сначала его арестовали, но затем отпустили под домашний арест. В апреле Литреева отпустили из-под домашнего ареста, не избрав ему другую меру пресечения.

Приложение «Красная кнопка», созданное Литреевым, позволяет оповестить о задержании человека его друзей и правозащитников. Другой его проект «Русский слон» посвящен деанонимизации силовиков, превышающих свои полномочия во время массовых акций.