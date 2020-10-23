Суд оштрафовал пикетчицу на 150 тысяч рублей. Как доказательство вины полиция использовала фотографию другой активистки

Мещанский районный суд Москвы обязал участницу серии одиночных пикетов в поддержку фигурантов дела «Нового величия» Евгению Кокорину выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей. Об этом «ОВД-Инфо» рассказал адвокат Сергей Тельнов.

В качестве доказательства вины активистки полицейские предоставили на судебное заседание фотографию, на которой изображена другая участница одиночного пикета.

Суд признал Кокорину виновной в повторном нарушении правил участия в акциях (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

По словам адвоката, она была привлечена к ответственности по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка проведения собрания) в 2019 году. Постановление вступило в силу 6 июля, а значит, 6 июля 2020 года истек его срок действия. При этом акция в поддержку фигурантов «Нового величия» проходила 16 июля 2020 года. Тельнов отметил, что в связи «часть восьмая выглядит довольно абсурдно».

Ранее обвинение запросило семь лет лишения свободы для фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского, которого в прошлом году приговорили к 2,5 годам. Сначала он признал вину, но позднее отказался от признаний. Его дело отправили на пересмотр из-за нарушения досудебного соглашения.

Других фигурантов дела Люблинский суд Москвы в августе приговорил к срокам от 4 лет условно до 7 лет колонии.

16 июля в Москве у здания ФСБ на Лубянке задержали больше десятка участников одиночных пикетов в поддержку фигурантов дела «Нового величия». На акцию пришли около 40 человек после того, как Прокуратура попросила приговорить фигурантов к срокам до 7,5 лет лишения свободы.

Фигурантов дела «Нового величия», которые якобы готовились к конституционному перевороту и к последующему захвату власти, задержали в середине марта 2018 года, а затем арестовали.

Защита настаивала, что предложивший создать движение некий Руслан Д. сам провоцировал обвиняемых и был осведомителем или агентом-провокатором спецслужб.