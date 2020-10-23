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№ 117 от 23 октября 2020

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В Кировской области последователя «Свидетелей Иеговы» оштрафовали на 500 тысяч рублей

Общество20

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Суд в Кировской области оштрафовал на 500 тысяч рублей последователя «Свидетелей Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщается на сайте регионального управления СК. 

Мужчину, чье имя ведомство не называет, признали виновным в организации деятельности религиозного объединения, признанного экстремистским (ч. 1 ст. 282.2 УК). Суд и следствие посчитали, что в 2017-2019 годах он организовывал в своей квартире встречи последователей «Свидетелей Иеговы», распределял между ними задания, организовывал сбор пожертвований и согласовывал свои действия со «Свидетелями Иеговы в России».

На этой неделе силовики провели массовые обыски у последователей «Свидетелей Иеговы» в городе Березовском Свердловской области. В июле в Воронежской области прошло свыше 100 обысков, что стало рекордным числом за один день. 

Преследовать «Свидетелей Иеговы» начали в 2017 году после решения Верховного суда о признании организации экстремистской. С тех пор против ее последователей регулярно возбуждают уголовные дела, некоторые получили реальные сроки.

Теги:
штрафы, кировская область, свидетели иеговы, em
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