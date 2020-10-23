В Кировской области последователя «Свидетелей Иеговы» оштрафовали на 500 тысяч рублей

Суд в Кировской области оштрафовал на 500 тысяч рублей последователя «Свидетелей Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

Мужчину, чье имя ведомство не называет, признали виновным в организации деятельности религиозного объединения, признанного экстремистским (ч. 1 ст. 282.2 УК). Суд и следствие посчитали, что в 2017-2019 годах он организовывал в своей квартире встречи последователей «Свидетелей Иеговы», распределял между ними задания, организовывал сбор пожертвований и согласовывал свои действия со «Свидетелями Иеговы в России».

На этой неделе силовики провели массовые обыски у последователей «Свидетелей Иеговы» в городе Березовском Свердловской области. В июле в Воронежской области прошло свыше 100 обысков, что стало рекордным числом за один день.

Преследовать «Свидетелей Иеговы» начали в 2017 году после решения Верховного суда о признании организации экстремистской. С тех пор против ее последователей регулярно возбуждают уголовные дела, некоторые получили реальные сроки.