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№ 117 от 23 октября 2020

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Студента подмосковного колледжа приговорили к шести годам лишения свободы за подготовку убийства однокурсников и преподавателя

Общество5

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Зарайский городской суд Подмосковья приговорил студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа Бориса Банина к шести годам лишения свободы по делу о подготовке нападения на однокурсников и преподавателя. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Банина признали виновным в покушении на убийство двух и более лиц (ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. 

Банина задержали и арестовали в октябре прошлого года. Суд установил, что он хотел во время занятий расстрелять однокурсников и одного из преподавателей из огнестрельного оружия. Как утверждала Baza, он хотел расстрелять тех студентов, которые его травили, а также преподавателя, рассказавшего директору колледжа о странностях в его поведении. 

Теги:
приговор, суды, Подмосковье , em

«100% ложь»: Навальный прокомментировал слова Путина о разрешении на выезд в Германию

Политика1 274

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Политик Алексей Навальный назвал ложью заявление президента России Владимира Путина о том, что он лично распорядился разрешить оппозиционеру выехать на лечение в Германию после отравления. Об этом он написал на своей странице в инстаграме. 

Фото из инстаграма Алексея Навального 

«Как понять, что Путин врет? — Он открывает рот […] Про "ограничения на выезд" вообще смешно. 100% ложь. У меня есть загранпаспорт. Я выиграл Европейский суд по этому поводу. По сфабрикованному делу об "оскорблении ветерана" у меня пытались взять подписку о невыезде, но статья не предусматривает ограничения свободы», — написал он, отметив, что подписку давать отказался.

17 июля Алексею Навальному назначили подписку о невыезде из-за дела о клевете, которое возбудили после его комментария к ролику в поддержку поправок в Конституцию. Политик назвал «продажными холуями» и «предателями» участников агитационного ролика телеканала RT.

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Теги:
sf, отравление, навальный
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