Студента подмосковного колледжа приговорили к шести годам лишения свободы за подготовку убийства однокурсников и преподавателя

Зарайский городской суд Подмосковья приговорил студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа Бориса Банина к шести годам лишения свободы по делу о подготовке нападения на однокурсников и преподавателя. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Банина признали виновным в покушении на убийство двух и более лиц (ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Банина задержали и арестовали в октябре прошлого года. Суд установил, что он хотел во время занятий расстрелять однокурсников и одного из преподавателей из огнестрельного оружия. Как утверждала Baza, он хотел расстрелять тех студентов, которые его травили, а также преподавателя, рассказавшего директору колледжа о странностях в его поведении.