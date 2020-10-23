Прокуратура в Париже потребовала 10 лет тюрьмы для обвиняемого в киберпреступлениях россиянина Винника

Прокуратура в Париже потребовала приговорить россиянина Александра Винника к 10 годам лишения свободы по делу о кибератаках. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

В ходе судебного заседания прокурор назвала подсудимого «дирижером оркестра», который действовал не один и отдавал приказы. По ее словам, россиянин — «очень умный и способный пират». Она также потребовала суд назначить Виннику штраф в 750 тысяч евро.

Винника арестовали три года назад в Греции по запросу США, где его обвинили в отмывании миллиардов долларов через биржу криптовалюты. Запрос на его выдачу также подавала и Москва. В январе его экстрадировали во Францию, где он обвиняется в отмывании денег, вымогательстве и киберпреступлениях.

Следствие считает, что россиянин создал вредоносную программу Locky, которая нанесла ущерб около 200 частным лицам и компаниям. Сам Винник эти обвинения отрицает, а его адвокат настаивает, что экстрадиция ее подзащитного во Францию сопровождалась многочисленными нарушениями.