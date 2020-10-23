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№ 117 от 23 октября 2020Читать номер
Прокуратура в Париже потребовала 10 лет тюрьмы для обвиняемого в киберпреступлениях россиянина Винника
Прокуратура в Париже потребовала приговорить россиянина Александра Винника к 10 годам лишения свободы по делу о кибератаках. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
В ходе судебного заседания прокурор назвала подсудимого «дирижером оркестра», который действовал не один и отдавал приказы. По ее словам, россиянин — «очень умный и способный пират». Она также потребовала суд назначить Виннику штраф в 750 тысяч евро.
Винника арестовали три года назад в Греции по запросу США, где его обвинили в отмывании миллиардов долларов через биржу криптовалюты. Запрос на его выдачу также подавала и Москва. В январе его экстрадировали во Францию, где он обвиняется в отмывании денег, вымогательстве и киберпреступлениях.
Следствие считает, что россиянин создал вредоносную программу Locky, которая нанесла ущерб около 200 частным лицам и компаниям. Сам Винник эти обвинения отрицает, а его адвокат настаивает, что экстрадиция ее подзащитного во Францию сопровождалась многочисленными нарушениями.
Теги:sn, кибератаки, винник, франция
Второго члена сборной по серфингу признали потерпевшим по делу о загрязнении на Камчатке
Члена сборной России по серфингу Дмитрия Ильясова признали потерпевшим по уголовному делу о загрязнении воды на Камчатке. Еще пятеро спортсменов подали заявления о признании их потерпевшими в Следственный комитет. Об этом сообщил «МБХ медиа» адвокат Юрий Брисов.
«У спортсменов были выявлены аналогичные нарушения: химический ожог роговицы, частичная потеря зрения, снижение зрения», — рассказал адвокат.
По его словам, обратившиеся в СК спортсмены занимаются серфингом на любительском уровне и не являются членами сборной.
Дмитрий Ильясов стал вторым серфером, которого признали потерпевшим по уголовному делу. После тренировок на Халактырском пляже на Камчатке он почувствовал недомогание, тошноту и ухудшение зрения.
Ранее потерпевшей признали Майю Рудик — она также пострадала во время тренировок. Девушке диагностировали химический ожог роговицы глаза.
Катастрофа на Камчатке произошла в начале октября. Тогда на проблемы с водой обратили внимание местные серферы, а после жители стали сообщать о массовой гибели морских животных на Халактырском пляже. Трупы мертвых морских животных нашли и в других местах на Камчатке.