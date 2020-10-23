Второго члена сборной по серфингу признали потерпевшим по делу о загрязнении на Камчатке

Члена сборной России по серфингу Дмитрия Ильясова признали потерпевшим по уголовному делу о загрязнении воды на Камчатке. Еще пятеро спортсменов подали заявления о признании их потерпевшими в Следственный комитет, сообщил «МБХ медиа» адвокат Юрий Брисов.

«У спортсменов были выявлены аналогичные нарушения: химический ожог роговицы, частичная потеря зрения, снижение зрения», — рассказал адвокат.

По его словам, обратившиеся в СК спортсмены занимаются серфингом на любительском уровне и не являются членами сборной.

Дмитрий Ильясов стал вторым серфером, которого признали потерпевшим по уголовному делу. После тренировок на Халактырском пляже на Камчатке он почувствовал недомогание, тошноту и ухудшение зрения.

Ранее потерпевшей признали Майю Рудик — она также пострадала во время тренировок. Девушке диагностировали химический ожог роговицы глаза.

СК назвал основной версией экологической катастрофы на Камчатке природное загрязнение, а именно цветение фитопланктона.

«Гринпис» считает, что точку в расследовании причин экологической катастрофы поставить нельзя.

Катастрофа на Камчатке произошла в начале октября. Тогда на проблемы с водой обратили внимание местные серферы, а после жители стали сообщать о массовой гибели морских животных на Халактырском пляже. Трупы мертвых морских животных нашли и в других местах на Камчатке.