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№ 117 от 23 октября 2020

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Второго члена сборной по серфингу признали потерпевшим по делу о загрязнении на Камчатке

Общество309

309
 

Члена сборной России по серфингу Дмитрия Ильясова признали потерпевшим по уголовному делу о загрязнении воды на Камчатке. Еще пятеро спортсменов подали заявления о признании их потерпевшими в Следственный комитет, сообщил «МБХ медиа» адвокат Юрий Брисов.

 «У спортсменов были выявлены аналогичные нарушения: химический ожог роговицы, частичная потеря зрения, снижение зрения», — рассказал адвокат. 

По его словам, обратившиеся в СК спортсмены занимаются серфингом на любительском уровне и не являются членами сборной. 

Дмитрий Ильясов стал вторым серфером, которого признали потерпевшим по уголовному делу. После тренировок на Халактырском пляже на Камчатке он почувствовал недомогание, тошноту и ухудшение зрения.

Ранее потерпевшей признали Майю Рудик — она также пострадала во время тренировок. Девушке диагностировали химический ожог роговицы глаза.  

СК назвал основной версией экологической катастрофы на Камчатке природное загрязнение, а именно цветение фитопланктона.

«Гринпис» считает, что точку в расследовании причин экологической катастрофы поставить нельзя.

Катастрофа на Камчатке произошла в начале октября. Тогда на проблемы с водой обратили внимание местные серферы, а после жители стали сообщать о массовой гибели морских животных на Халактырском пляже. Трупы мертвых морских животных нашли и в других местах на Камчатке.

Теги:
sf, уголовное дело, загрязнение, камчатка
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