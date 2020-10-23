Власти Севастополя отберут 93 частных участка ради строительства медкластера 

Правительство Севастополя планирует изъять 93 частных участка ради строительства медкластера. Как передает «Независимое телевидение Севастополя», об этом на заседании правительства сообщил и.о. главы департамента архитектуры Максим Жукалов.

На этом же заседании документацию по планировке медицинского кластера утвердили: чиновники пообещали произвести компенсационную высадку деревьев, которые вырубят из-за строительства.

Перед выборами глава Севастополя Михаил Развожаев утверждал, что у собственников отберут только два больших участка, которые при Украине были распределены под индивидуальное жилое строительство (ИЖС). Теперь землю планируют изъять через суд.

«Мы год там не даем людям ничего строить и эти участки будут изыматься, и там как раз останутся деревья, — пояснял 17 июля в эфире местного севастопольского телеканала тогда еще врио губернатора Михаил Развожаев, — Как обычно у нас есть тот кто успел оформить документы, у них придется выкупать [участки], у кого-то будут через суд заниматься, потому что раздача зеленой зоны была не совсем законная».

По словам Развожаева, на участке нет краснокнижного можжевельника, а только сосна Паласа, но экозащитники утверждали обратное и еще летом провели экскурсию по объекту для СМИ. В конце сентябре власти провели общественные слушания.

Напомним, больницу скорой медицинской помощи (БСМП) построит компания «РТ-Соцстрой» более чем за 7 миллиардов рублей. Медучреждение, которое займет 55 тысяч квадратных метров, рассчитано на 470 коек. «Новая газета» уже писала, что после того, как территорию будущего строительства в середине этого лета обнесли забором, в Крыму начались протесты экозащитников.

Тогда в Севастополе несколько десятков жителей вышли на акцию протеста из-за планов властей города вырубить для строительства медицинского кластера более пяти тысяч деревьев. Врио губернатора Михаил Развозжаев в ответ заявил, что это будут делать «с умом», и пообещал высадить в два раза больше деревьев вместо уничтоженных при строительстве.