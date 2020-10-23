Суд арестовал красноярского бизнесмена Анатолия Быкова на два месяца. Накануне его отпустили из СИЗО под домашний арест

Суд арестовал на два месяца, до 21 декабря, красноярского бизнесмена Анатолия Быкова по делу об убийстве бизнесмена в 2005 году. Об этом сообщается на сайте управления СК по Красноярскому краю.

Быков подозревается в организации убийства по найму (ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК). По версии следствия, летом 2004 года он дал указание своему знакомому убить 42-летнего предпринимателя и пообещал ему за это 50 тысяч долларов. 18 января 2005 года киллер выстрелил в того из пистолета ТТ. В СК заявили, что Быков заплатил своему знакомому за убийство только пятую часть обещанной суммы. Как уточнял защитник Быкова Алексей Прохоров, речь идет об убийстве бизнесмена Андрея Неколова.

Накануне Быкова отпустили из СИЗО под домашний арест по другому делу. Однако, как рассказывал Прохоров, его сразу же задержали.

Первоначально Быкова арестовали в начале мая. Он стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел: силовики заподозрили его в причастности к убийству члена возглавляемой им преступной группировки Александра Наумова и его приятеля Кирилла Войтенко в 1994 году. Сам предприниматель считает свое дело сфабрикованным и отрицает свою вину.