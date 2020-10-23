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№ 117 от 23 октября 2020

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Нижегородского полицейского заподозрили в халатности из-за отказа в 2019 году возбуждать дело против подростка, устроившего стрельбу

Общество6

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СК возбудил дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК) против экс-заместителя отделения полиции №3 по Нижнему Новгороду, который в прошлом году не стал возбуждать дело против Данилы Монахова, устроившего устрельбу в поселке Большеорловское в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления ведомства. 

По версии следствия, в марте прошлого года полицейский утвердил постановление инспектора отдела по делам несовершеннолетних об отказе в возбуждении дела против подростка. В СК считают, что в материалах проверки было достаточно данных, указывающих на наличие в действиях Монахова признаков преступления по ч. 1 ст. 30 и п.п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК (приготовление к убийству). 

Монахов открыл стрельбу на остановке в поселке Большеорловское 12 октября. В результате трое мужчин погибли. Еще три женщины были ранены, среди них была и бабушка молодого человека. На следующее утро стрелка нашли мертвым

Впоследствии выяснилось, что 18-летний стрелок обратился за справкой в частную клинику и в итоге получил разрешение на оружие без медосмотра. При этом он находился под медицинским наблюдением из-за депрессии. По делу о халатности, которая повлекла за собой смерть более двух человек (ч. 3 ст. 293 УК), арестован врач, выдавший справку. 

Теги:
уголовное дело, нижегородская область, em

МВД Беларуси опубликовало ролик с извинениями предполагаемого автора телеграм-канала с данными силовиков. На видео оказался 15-летний школьник

Общество86

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В МВД Беларуси заявили, что телеграм-канал «Данные карателей Беларуси» с информацией о силовиках и членах их семей вел 15-летний житель Добруша. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова. Она также выложила ссылку на видеоролик с признанием подростка. 

 Видео с извинением автора канала / МВД Беларуси 

«Со слов несовершеннолетнего, в августе ему написал неизвестный, предложив создать и администрировать телеграмм-канал "Данные карателей Беларуси"», — сообщила Чемоданова. 

По ее словам, школьнику нужно было лишь делать репосты из других пабликов. Она уточнила, что большую часть информации житель Добруша брал из телеграм-канала «Карателей Беларуси». 

По данным МВД, деньги, которые небезразличные граждане скидывали на счет администратора, подросток тратил на еду, одежду и развлечения. Теперь эти средства, как отметили в ведомстве, перейдут государству, а в отношении несовершеннолетнего проведут проверку по фактам клеветы, публичного оскорбления представителя власти, незаконного распространения информации о частной жизни и мошенничества.

Ранее создатель Telegram Павел Дуров сообщил о том, что компания Apple потребовала от мессенджера удалить три белорусских канала по деанонимизации силовиков и чиновников. Речь шла о каналах «Каратели Беларуси», «Чат группы Каратели» и «ВСЕ НАРУШЕНИЯ!». В компании объяснили решение тем, что сообщества угрожают безопасности людей и могут спровоцировать насилие.

В телеграм-каналах, которые привлекли внимание IT-компании, публиковались фотографии правоохранителей, номера их телефонов, машин и даже адреса. Кроме того, в ряде случаев в некоторых телеграм-каналах выкладывали данные и обычных людей, которые снимали красно-белые флаги.

Теги:
силовики, беларусь, телеграм-каналы, sf
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