Нижегородского полицейского заподозрили в халатности из-за отказа в 2019 году возбуждать дело против подростка, устроившего стрельбу

СК возбудил дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК) против экс-заместителя отделения полиции №3 по Нижнему Новгороду, который в прошлом году не стал возбуждать дело против Данилы Монахова, устроившего устрельбу в поселке Большеорловское в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления ведомства.

По версии следствия, в марте прошлого года полицейский утвердил постановление инспектора отдела по делам несовершеннолетних об отказе в возбуждении дела против подростка. В СК считают, что в материалах проверки было достаточно данных, указывающих на наличие в действиях Монахова признаков преступления по ч. 1 ст. 30 и п.п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК (приготовление к убийству).

Монахов открыл стрельбу на остановке в поселке Большеорловское 12 октября. В результате трое мужчин погибли. Еще три женщины были ранены, среди них была и бабушка молодого человека. На следующее утро стрелка нашли мертвым.

Впоследствии выяснилось, что 18-летний стрелок обратился за справкой в частную клинику и в итоге получил разрешение на оружие без медосмотра. При этом он находился под медицинским наблюдением из-за депрессии. По делу о халатности, которая повлекла за собой смерть более двух человек (ч. 3 ст. 293 УК), арестован врач, выдавший справку.