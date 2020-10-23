МВД Беларуси опубликовало ролик с извинениями предполагаемого автора телеграм-канала с данными силовиков. На видео оказался 15-летний школьник

В МВД Беларуси заявили, что телеграм-канал «Данные карателей Беларуси» с информацией о силовиках и членах их семей вел 15-летний житель Добруша. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова. Она также выложила ссылку на видеоролик с признанием подростка.

«Со слов несовершеннолетнего, в августе ему написал неизвестный, предложив создать и администрировать телеграмм-канал "Данные карателей Беларуси"», — сообщила Чемоданова.

По ее словам, школьнику нужно было лишь делать репосты из других пабликов. Она уточнила, что большую часть информации житель Добруша брал из телеграм-канала «Каратели Беларуси».

По данным МВД, деньги, которые небезразличные граждане скидывали на счет администратора, подросток тратил на еду, одежду и развлечения. Теперь эти средства, как отметили в ведомстве, перейдут государству, а в отношении несовершеннолетнего проведут проверку по фактам клеветы, публичного оскорбления представителя власти, незаконного распространения информации о частной жизни и мошенничества.

Ранее создатель Telegram Павел Дуров сообщил о том, что компания Apple потребовала от мессенджера удалить три белорусских канала по деанонимизации силовиков и чиновников. Речь шла о каналах «Каратели Беларуси», «Чат группы Каратели» и «ВСЕ НАРУШЕНИЯ!». В компании объяснили решение тем, что сообщества угрожают безопасности людей и могут спровоцировать насилие.

В телеграм-каналах, которые привлекли внимание IT-компании, публиковались фотографии правоохранителей, номера их телефонов, машин и даже адреса. Кроме того, в ряде случаев в некоторых телеграм-каналах выкладывали данные и обычных людей, которые снимали красно-белые флаги.