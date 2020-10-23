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№ 117 от 23 октября 2020

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Экс-сотрудника ГРУ приговорили к семи годам и одному месяцу колонии за ограбление и убийство помощника прокурора в Москве

Общество105

105
 

Бабушкинский районный суд Москвы приговорил к семи годам и одному месяцу колонии строгого режима экс-сотрудника ГРУ (Главного управления Генштаба ВС) Максима Лунегова за нападение на помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова и его убийство. Об этом пишет ТАСС. 

Лунегова признали виновным в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК) и разбое, сопряженным с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 162 УК). Наказание ему назначили путем частичного сложения наказаний. 

По версии следствия, Лунегов вместе со своим знакомым пермяком Андреем Глухих познакомились с Некрасовым в интернете. Последний пригласил новых знакомых к себе домой, где они его избили, ограбили и оставили связанным без сознания. Впоследствии Некрасов умер. Из его квартиры были похищены 100 тысяч рублей и вещи стоимостью 42,8 тысячи рублей. 

В марте Глухих приговорили к 7,5 годам колонии по статье о разбое, сопряженным с незаконным проникновением в жилище. Лунегов же скрывался от следствия, но его задержали в Бишкеке сотрудники местного комитета безопасности и выдали российской стороне. Впоследствии он признал вину и согласился сотрудничать со следствием. 

Теги:
суды, ограбление, приговор, em

Лукашенко поделился с бойцами ОМОНа половиной своего урожая картошки 

Общество304

304
 

Александр Лукашенко, которого Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила победителем президентских выборов, передал бойцам ОМОНа половину своего урожая картофеля. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого». 

Фото: «Пул Первого»

«Президенту подарили годовалый пармезан. Сказал, что поделится с Косинцем и Турчиным. (помощник президента и председатель Миноблисполкома — ред.) Кстати, половину картофеля, который Лукашенко собрал на своем участке, передал ОМОНу», — говорится в сообщении. 

Кроме того, сегодня Лукашенко прокомментировал митинг его сторонников, который был запланирован на эти выходные в Минске, но все же не состоится. По подсчетам политика, на него собирались приехать от 300 до 500 тысяч белорусов, в том числе и из других городов. Впрочем, Лукашенко такие цифры не радуют. 

«Нам не надо в Минск собирать людей. Это будет коллапс. Мы парализуем полностью Минск. Человек едет Батьку поддержать, но он же батьку хочет и увидеть. А как он увидит? Я думал, выступлю на Октябрьской площади. Ну 15 тысяч меня увидят», — заявил Лукашенко, отметив, что тревожится за безопасность граждан. 

Митинги как в поддержку, так и против Лукашенко регулярно проходят в городах Беларуси с начала августа — после объявления результатов президентских выборов. Тогда оппозиция заявила о масштабных фальсификациях и не признала политика президентом. В ходе протестных акций правоохранители, среди которых были и бойцы ОМОНа, жестко задерживали демонстрантов, избивали их и применяли против них спецсредства.

По подсчетам «Медиазоны», всего за время протестов в августе — сентябре 2020 года силовики из различных структур нанесли увечья разной степени тяжести 1 376 протестующим и очевидцам событий в Минске. Кроме того, известно как минимум три факта, подтверждающие, что силовики насиловали людей, среди пострадавших — 17-летний подросток.

Теги:
омон, лукашенко
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