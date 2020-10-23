Экс-сотрудника ГРУ приговорили к семи годам и одному месяцу колонии за ограбление и убийство помощника прокурора в Москве

Бабушкинский районный суд Москвы приговорил к семи годам и одному месяцу колонии строгого режима экс-сотрудника ГРУ (Главного управления Генштаба ВС) Максима Лунегова за нападение на помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова и его убийство. Об этом пишет ТАСС.

Лунегова признали виновным в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК) и разбое, сопряженным с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 162 УК). Наказание ему назначили путем частичного сложения наказаний.

По версии следствия, Лунегов вместе со своим знакомым пермяком Андреем Глухих познакомились с Некрасовым в интернете. Последний пригласил новых знакомых к себе домой, где они его избили, ограбили и оставили связанным без сознания. Впоследствии Некрасов умер. Из его квартиры были похищены 100 тысяч рублей и вещи стоимостью 42,8 тысячи рублей.

В марте Глухих приговорили к 7,5 годам колонии по статье о разбое, сопряженным с незаконным проникновением в жилище. Лунегов же скрывался от следствия, но его задержали в Бишкеке сотрудники местного комитета безопасности и выдали российской стороне. Впоследствии он признал вину и согласился сотрудничать со следствием.