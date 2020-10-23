Лукашенко поделился с бойцами ОМОНа половиной своего урожая картошки 

Александр Лукашенко, которого Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила победителем президентских выборов, передал бойцам ОМОНа половину своего урожая картофеля. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Фото: «Пул Первого»

«Президенту подарили годовалый пармезан. Сказал, что поделится с Косинцем и Турчиным. (помощник президента и председатель Миноблисполкома — ред.) Кстати, половину картофеля, который Лукашенко собрал на своем участке, передал ОМОНу», — говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня Лукашенко прокомментировал митинг его сторонников, который был запланирован на эти выходные в Минске, но все же не состоится. По подсчетам политика, на него собирались приехать от 300 до 500 тысяч белорусов, в том числе и из других городов. Впрочем, Лукашенко такие цифры не радуют.

«Нам не надо в Минск собирать людей. Это будет коллапс. Мы парализуем полностью Минск. Человек едет Батьку поддержать, но он же батьку хочет и увидеть. А как он увидит? Я думал, выступлю на Октябрьской площади. Ну 15 тысяч меня увидят», — заявил Лукашенко, отметив, что тревожится за безопасность граждан.

Митинги как в поддержку, так и против Лукашенко регулярно проходят в городах Беларуси с начала августа — после объявления результатов президентских выборов. Тогда оппозиция заявила о масштабных фальсификациях и не признала политика президентом. В ходе протестных акций правоохранители, среди которых были и бойцы ОМОНа, жестко задерживали демонстрантов, избивали их и применяли против них спецсредства.

По подсчетам «Медиазоны», всего за время протестов в августе — сентябре 2020 года силовики из различных структур нанесли увечья разной степени тяжести 1 376 протестующим и очевидцам событий в Минске. Кроме того, известно как минимум три факта, подтверждающие, что силовики насиловали людей, среди пострадавших — 17-летний подросток.