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№ 117 от 23 октября 2020

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Росприроднадзор назвал площадь загрязнения залива в Находке

Общество14

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Площадь загрязнения залива в приморской Находке на данный момент составляет почти 35 тысяч квадратных метров. Такие данный на своей странице в Instagram представили специалисты Росприроднадзора.

«Информация подтвердилась: беспилотный летательный аппарат зафиксировал пятно площадью 34 775 кв.м. Взяты пробы воды на анализ», — сообщили в ведомстве.

Эксперты уже изучают пробы, взятые в Находке. В Росприроднадзоре предположили, что пятно распространилось от причала компании «Трансбункер Приморье», там проведут проверку.

Информацию о загрязнении в заливе местные власти подтвердили накануне. Предположительно туда попали нефтепродукты: очевидцы сообщали о пятнах, характерной топливной пленке на поверхности воды и изменении ее цвета.

Это не первая экологическая катастрофа за последнее время: в сентябре стало известно о гибели морских обитателей в Авачинской бухте на Камчатке. Следователи, впрочем, заявили, что сейчас наиболее вероятной причиной загрязнения акватории они считают цветение фитопланктона. Кроме того, в середине октября СМИ сообщили о массовой гибели рыбы в Аршань-Зельменском водохранилище в Калмыкии: власти объяснили это «критическим снижением уровня воды».

Теги:
sn, загрязнение, экология, приморье, находка
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