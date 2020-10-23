Росприроднадзор назвал площадь загрязнения залива в Находке

Площадь загрязнения залива в приморской Находке на данный момент составляет почти 35 тысяч квадратных метров. Такие данный на своей странице в Instagram представили специалисты Росприроднадзора.

«Информация подтвердилась: беспилотный летательный аппарат зафиксировал пятно площадью 34 775 кв.м. Взяты пробы воды на анализ», — сообщили в ведомстве.

Эксперты уже изучают пробы, взятые в Находке. В Росприроднадзоре предположили, что пятно распространилось от причала компании «Трансбункер Приморье», там проведут проверку.

Информацию о загрязнении в заливе местные власти подтвердили накануне. Предположительно туда попали нефтепродукты: очевидцы сообщали о пятнах, характерной топливной пленке на поверхности воды и изменении ее цвета.

Это не первая экологическая катастрофа за последнее время: в сентябре стало известно о гибели морских обитателей в Авачинской бухте на Камчатке. Следователи, впрочем, заявили, что сейчас наиболее вероятной причиной загрязнения акватории они считают цветение фитопланктона. Кроме того, в середине октября СМИ сообщили о массовой гибели рыбы в Аршань-Зельменском водохранилище в Калмыкии: власти объяснили это «критическим снижением уровня воды».