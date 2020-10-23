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№ 117 от 23 октября 2020

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СК назвал природное загрязнение основной версией экологической катастрофы на Камчатке

Общество4

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Следственный комитет считает приоритетной версией экологической катастрофы на Камчатке природное загрязнение. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

«В исследованных пробах воды, почвы и морских гидробионтов тяжелых металлов не обнаружено. Ранее выявленное превышение концентрации нефтяных углеводородов и фенола в морской воде не является критичным и наблюдается в акватории Авачинского залива с 1970 года. Все это подтверждает версию природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона», — отметили в СК. 

По его данным, утечек нефтепродуктов на подлодках, судах и кораблях, заходивших в Авачинский залив, не происходило. Для расследования причин катастрофы был проведен ряд экспертиз, оно продолжается. 

Ранее о том, что причиной произошедшего на Камчатке могло стать природное загрязнение, заявляли в РАН. По этой версии, морские организмы могли погибнуть из-за токсинов, выделяемых особым родом микроводорослей во время цветения.

Катастрофа на Камчатке произошла в начале октября. Местные жители сообщили о массовой гибели морских животных в Авачинской бухте. Трупы мертвых морских животных нашли и в других местах на Камчатке.

Представители «Гринписа» выдвигали версию о том, что экологическая катастрофа произошла из-за полигона ядохимикатов Козельский, находящегося неподалеку. РАН и власти Камчатки это отрицают

«Гринпис» отмечал, что первые результаты проб воды и биоматериалов показали наличие компонентов нефтяных фракций, жирных кислот и эфиров, хлорсодержащих и других соединений. Следов ракетного топлива обнаружено не было.

Теги:
следственный комитет, камчатка, em
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