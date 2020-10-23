СК назвал природное загрязнение основной версией экологической катастрофы на Камчатке

Следственный комитет считает приоритетной версией экологической катастрофы на Камчатке природное загрязнение. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В исследованных пробах воды, почвы и морских гидробионтов тяжелых металлов не обнаружено. Ранее выявленное превышение концентрации нефтяных углеводородов и фенола в морской воде не является критичным и наблюдается в акватории Авачинского залива с 1970 года. Все это подтверждает версию природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона», — отметили в СК.

По его данным, утечек нефтепродуктов на подлодках, судах и кораблях, заходивших в Авачинский залив, не происходило. Для расследования причин катастрофы был проведен ряд экспертиз, оно продолжается.

Ранее о том, что причиной произошедшего на Камчатке могло стать природное загрязнение, заявляли в РАН. По этой версии, морские организмы могли погибнуть из-за токсинов, выделяемых особым родом микроводорослей во время цветения.

Катастрофа на Камчатке произошла в начале октября. Местные жители сообщили о массовой гибели морских животных в Авачинской бухте. Трупы мертвых морских животных нашли и в других местах на Камчатке.

Представители «Гринписа» выдвигали версию о том, что экологическая катастрофа произошла из-за полигона ядохимикатов Козельский, находящегося неподалеку. РАН и власти Камчатки это отрицают.

«Гринпис» отмечал, что первые результаты проб воды и биоматериалов показали наличие компонентов нефтяных фракций, жирных кислот и эфиров, хлорсодержащих и других соединений. Следов ракетного топлива обнаружено не было.