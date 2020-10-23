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№ 117 от 23 октября 2020

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Впервые в России выявили более 17 тысяч случаев заражений COVID-19 за сутки 

Общество535

535
 

В России выявили 17 340 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, это максимум с начала распространения инфекции. Новые данные приводит федеральный оперштаб.

Большинство новых заразившихся (+ 5478) — жители Москвы. В Санкт-Петербурге коронавирус нашли еще у 710 пациентов, в Подмосковье — у 472. Общее число заболевших COVID-19 в стране теперь составляет 1 480 646; сегодня врачи фиксируют 335 870 активных случаев.

За последний день еще 283 человека скончались в результате заражения инфекцией, из них 62 — в Москве, 32 — в Санкт-Петербурге. Всего в России COVID-19 унес более 25,5 тысячи жизней.

На фоне роста числа заболевших в Москве, по данным оперштаба, разворачивают дополнительные госпитали для борьбы с коронавирусом на базе больниц № 67 и № 52, медицинского комплекса в Коммунарке, Института скорой помощи имени Склифосовского, инфекционной больницы № 2 и других клиник.

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Теги:
sn, россия, пандемия, коронавирус
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