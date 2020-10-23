Мишустин уволил замглавы Минцифры, отвечавшего за развитие медиаотрасли и интернета

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра цифрового развития Алексея Волина, который отвечал за развитие медиаотрасли и интернета. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе кабмина.

«Отвечать за медиаиндустрию в статусе заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций будет Бэлла Черкесова», — уточнили в правительстве.

Волин, который в свое время признал невозможной полную блокировку в России мессенджера Telegram, занимал должность замглавы Минцифры в течение 8 лет. На своем посту он, в частности, курировал программу перехода на цифровое телевидение с отказом от аналогового кабельного вещания.

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