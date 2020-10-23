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№ 117 от 23 октября 2020

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Мишустин уволил замглавы Минцифры, отвечавшего за развитие медиаотрасли и интернета

Общество1

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Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра цифрового развития Алексея Волина, который отвечал за развитие медиаотрасли и интернета. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе кабмина. 

«Отвечать за медиаиндустрию в статусе заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций будет Бэлла Черкесова», — уточнили в правительстве. 

Волин, который в свое время признал невозможной полную блокировку в России мессенджера Telegram, занимал должность замглавы Минцифры в течение 8 лет. На своем посту он, в частности, курировал программу перехода на цифровое телевидение с отказом от аналогового кабельного вещания. 

Дополняется

Теги:
sn, увольнение, телевидение, минцифры

Что произошло за ночь 23 октября. Коротко

Общество1 722

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  • В Москве за сутки скончались еще 62 пациента с коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб. Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в городе выросло до 6249. Всего в России инфекция унесла более 25 тысяч жизней.
  • Росприроднадзор назвал площадь загрязнения залива в Находке. По данным представителей этой структуры, нефтяное пятно распространилось почти на 35 тысяч квадратных метров. Специалисты уже анализируют взятые пробы. По данным Росприроднадзора, утечка, предположительно, могла произойти от причала компании «Трансбункер Приморье».
  • В США состоялся финальный раунд предвыборных дебатов кандидатов в президенты. Джо Байден и Дональд Трамп сошлись на том, что Россия хочет их поражения на выборах. Кандидат от Республиканской партии вновь обвинил своего соперника в получении денег из Москвы и напомнил о возможных связях Байдена с вдовой экс-мэра российской столицы Еленой Батуриной. Байден утверждает, что не получал «ни пенни».
  • Федеральное бюро расследований США утверждает, что Россия поддерживает хакеров, пытающихся взломать внутренние сети штатов и авиационные системы. «С сентября 2020 года поддерживаемый Россией хакер […] произвел ряд действий против множества американских целей», — говорится в заявлении бюро.

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Теги:
sn, коронавирус, сша, экология
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