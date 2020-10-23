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№ 117 от 23 октября 2020Читать номер
Что произошло за ночь 23 октября. Коротко
Общество964
«Новая газета»редакция
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- В Москве за сутки скончались еще 62 пациента с коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб. Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в городе выросло до 6249. Всего в России инфекция унесла более 25 тысяч жизней.
- Росприроднадзор назвал площадь загрязнения залива в Находке. По данным представителей этой структуры, нефтяное пятно распространилось почти на 35 тысяч квадратных метров. Специалисты уже анализируют взятые пробы. По данным Росприроднадзора, утечка, предположительно, могла произойти от причала компании «Трансбункер Приморье».
- В США состоялся финальный раунд предвыборных дебатов кандидатов в президенты. Джо Байден и Дональд Трамп сошлись на том, что Россия хочет их поражения на выборах. Кандидат от Республиканской партии вновь обвинил своего соперника в получении денег из Москвы и напомнил о возможных связях Байдена с вдовой экс-мэра российской столицы Еленой Батуриной. Байден утверждает, что не получал «ни пенни».
- Федеральное бюро расследований США утверждает, что Россия поддерживает хакеров, пытающихся взломать внутренние сети штатов и авиационные системы. «С сентября 2020 года поддерживаемый Россией хакер […] произвел ряд действий против множества американских целей», — говорится в заявлении бюро.
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Теги:sn, коронавирус, сша, экология
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