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О публикации «Карабах без купюр». Почему в «Новой газете» не будет дискуссии на эту тему: отвечает главный редактор

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№ 117 от 23 октября 2020

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Что произошло за ночь 23 октября. Коротко

Общество964

964
 
  • В Москве за сутки скончались еще 62 пациента с коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб. Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в городе выросло до 6249. Всего в России инфекция унесла более 25 тысяч жизней.
  • Росприроднадзор назвал площадь загрязнения залива в Находке. По данным представителей этой структуры, нефтяное пятно распространилось почти на 35 тысяч квадратных метров. Специалисты уже анализируют взятые пробы. По данным Росприроднадзора, утечка, предположительно, могла произойти от причала компании «Трансбункер Приморье».
  • В США состоялся финальный раунд предвыборных дебатов кандидатов в президенты. Джо Байден и Дональд Трамп сошлись на том, что Россия хочет их поражения на выборах. Кандидат от Республиканской партии вновь обвинил своего соперника в получении денег из Москвы и напомнил о возможных связях Байдена с вдовой экс-мэра российской столицы Еленой Батуриной. Байден утверждает, что не получал «ни пенни».
  • Федеральное бюро расследований США утверждает, что Россия поддерживает хакеров, пытающихся взломать внутренние сети штатов и авиационные системы. «С сентября 2020 года поддерживаемый Россией хакер […] произвел ряд действий против множества американских целей», — говорится в заявлении бюро.

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Теги:
sn, коронавирус, сша, экология
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