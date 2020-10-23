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№ 117 от 23 октября 2020

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В ходе финальных дебатов Трамп и Байден сообщили, что Россия хочет их поражения на выборах

Политика1 709

1 709
 

Бывший вице-президент США Джо Байден и действующий президент США Дональд Трамп сообщили, что Россия хочет их поражения на выборах. Такие заявления основные кандидаты на пост американского президента сделали в ходе финальных предвыборных дебатов

«То, что происходит — это о том, что Россия хочет сделать так, чтобы я не стал следующим президентом США, потому что они знают, что я знаю их, и они знают меня», — заявил Байден. 

В свою очередь Трамп сослался на данные разведки. «Обе эти страны хотят, чтобы я проиграл. [...] Потому, что [...] никто не был жестче в отношении России, чем я», — заявил кандидат от Республиканской партии, говоря о возможном вмешательстве в выборы со стороны России и Ирана. 

Трамп также упомянул возможные связи Байдена с Россией и Украиной и прокомментировал сообщения о том, что его соперник мог получать деньги из этих стран. 

«Джо получил 3,5 миллиона долларов от России, они пришли через Путина, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы, с женой мэра Москвы. Ты получил 3,5 миллиона долларов, твоя семья получила 3,5 миллиона долларов. Однажды тебе придется объяснить это», — заявил он. Байден, впрочем, эти обвинения отверг и заявил, что «не получил ни пенни» из зарубежных стран. 

Телекомпания CNN уже подсчитала, что Трамп говорил на 3,5 минуты дольше, чем Байден. Обсудив проблемы нефтяной отрасли, расового неравенства и ряд социальных вопросов оппоненты покинули сцену университета Белмонта в Нэшвилле (штат Теннесси), не попрощавшись друг с другом. Эти дебаты были последними перед грядущими выборами президента США, которые состоятся уже 3 ноября.

Теги:
sn, байден, сша, дебаты
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