«Гедеон рихтер» прекратил поставки в Россию жизненно важных лекарств из-за сбоя в системе маркировки

Фармкорпорация «Гедеон Рихтер» приостановила поставки лекарственных препаратов из списка жизненно необходимых (ЖНВЛП) в Россию до конца октября, сообщает «Фармацевтический вестник» со ссылкой на письмо компании в Министерство здравоохранения РФ

Причина заключается в технических сбоях системы мониторинга движения лекарственных препаратов (СМДЛП). Неполадки в системе маркировки впервые проявились 30 сентября.

Машины «Гедеон Рихтер — Рус» развернулись на границе России, так как технические сбои не позволяют растаможить лекарства.

зачем нужна маркировка лекарст и кто ей занимается С 1 июля 2020 года государство отдало на откуп единственной компании ООО «Оператор-ЦРПТ» с офисом в Москве новую систему маркировки лекарств. Предполагалось, что маркировка сделает невозможной неуплату налогов и продажу поддельных препаратов. На каждую упаковку лекарств наносится уникальный ID из 14 знаков. Лекарства без такого знака не пробиваются в аптеках. Такая особенность процедуры привела к сбоям системы ЦРПТ, «зависающей» из-за огромных нагрузок — тысячи аптек должны нанести на каждую упаковку лекарств перед реализацией код, для чего провизоры обращаются к оператору кодов. Кому принадлежит оператор ЦРПТ, кто придумал схему, и как из-за этого лекарства стали исчезать из аптек во время пандемии COVID-19 — читайте в расследовании «Новой газеты» 23 октября в 9:00 мск

Компания постоянно направляет запросы оператору мониторинговой системы — Центру развития перспективных технологий (ЦРПТ). Проблема до сих пор не устранена.

Как пишет «Фармацевтический вестник», октябре ЦРПТ сообщил на закрытой встрече о сбое в системе мониторинга, из-за которого 60% данных о лекарствах оказались утеряны.

После этого ЦРПТ сообщал об устранении проблем, однако компании до сих пор встречаются с неполадками в работе системы, из-за чего осуществлять поставки в аптеки становится сложнее.