Конституционный суд Польши вынес решение о фактическом запрете абортов

Конституционный суд Польши признал неконституционной норму, разрешающую прерывать беременность при обнаружении врожденных дефектов у плода, пишет AP. Таким образом, теперь в стране фактически запрещены аборты почти во всех случаях.

Конституционный суд постановил, что прерывание беременности из-за неизлечимой болезни плода относится к практикам евгеники и дискриминирует еще неродившегося ребенка.

Лишь двое из 13 судей КС высказались против решения. Архиеписком Кракова Марк Едрашевский заявил, что «ценит смелость» судей, а комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович назвала случившееся «трагическим днем в истории прав женщин». Экс-премьер Польши Дональд Туск также раскритиковал решение.

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С 1993 года и до сих пор легально прервать беременность в Польше можно было только по трем причинам: угроза жизни матери, изнасилование и врожденные дефекты плода. 98% абортов в стране делалось по последнему основанию, ныне признанному антиконституционным. Еще до решения КС многие жительницы Польши были вынуждены уезжать за рубеж для прерывания беременности, в стране развился феномен «абортного туризма».

Закон об абортах 1993 года стал компромиссом между католической церковью и правительством Польши. Запрет на аборты из-за врожденных дефектов в последние годы лоббировали парламентарии правого крыла.

В конце 2010-х правые депутаты Сейма Польши неоднократно разрабатывали законопроекты с целью запретить аборты в стране, однако на фоне массовых протестов женщин эти инициативы не удавалось реализовать. В итоге более ста парламентариев решили обратиться в КС с просьбой разрешить спор.

В 2015 году Конституционный суд по рекомендации правопопулистской партии «Право и справедливость» возглавила судья-католичка Юлия Пшилембская. Именно она огласила вердикт в четверг.