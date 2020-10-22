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О публикации «Карабах без купюр». Почему в «Новой газете» не будет дискуссии на эту тему: отвечает главный редактор

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№ 116 от 21 октября 2020

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УЕФА вынес выговор азербайджанскому ФК «Карабах» за воинское приветствие на поле

Спорт3

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес решение о неспортивном поведении игроков ФК «Карабах» (Азербайджан) в матче Лиги Европы против варшавской «Легии».

Комитет по контролю, этике и дисциплинарной ответственности объявил выговор игрокам и представителям клуба, а также главному тренеру Гурбану Гурбанову, сообщается на сайте УЕФА.

Фото: instagram / FK Qarabagh

«Карабах» (представляет входящий в состав НКР город Агдам, на фактически базируется в Баку) одержал 1 октября победу над «Легией» со счетом 3:0. Успех клуб посвятил «солдатам, сражающимся на фронте, и всему азербайджанскому народу» и отметил это выполнением воинского приветствия на поле. В УЕФА сочли этот жест неприемлемым «с учетом политического контекста».

Теги:
уефа, нагорный карабах, футбол

Обвиняемый в шпионаже в пользу РФ болгарский политик создал собственную партию

Политика101

Геннадий Габриэлянкорреспондент «Новой» на Балканах

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Софийский городской суд зарегистрировал лидера болгарского национального движения «Русофилы» Николая Малинова в качестве председателя партии «Возрождение Отечества», сообщает портал БГНС.

Он сообщил, что ушел в отставку с поста председателя «Русофилов». Движение, по его словам, продолжит фокусироваться на сотрудничестве с Россией, а партия будет решать собственные задачи, обеспечивая эффективность работы общественной организации.

Малинов неоднократно подчеркивал, что беспартийное русофильское движение нуждается в политической поддержке, которая теперь стала реальностью. «В нашей стране появилась партия, лозунг которой — "Европа и Болгария сильнее с Россией"», — заявил Малинов. 

Партия «Возрождение Отечества» выступает против дополнительного военного контингента НАТО на территории Болгарии.

«Расширение военного контингента в рамках противодействия России представляет собой угрозу нашей национальной безопасности. Каждый здравомыслящий болгарин знает, что агрессии России против Болгарии нет», — говорится в заявлении партии.

В сентябре 2019 года Николаю Малинову, выпускнику Киевского государственного универистета, было предъявлено обвинение в шпионаже для Российского института стратегических исследований (дочерний институт Администрации президента РФ) и Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел».

В распоряжении телекомпании Нова ТВ оказался рукописный документ, в котором Малинов перечислял меры по «геополитической переориентации Болгарии в сторону России».

Одной из них было как раз создание партии, которая должна была бы стать «неоспоримым фактором» в болгарском парламенте.

Прокуратора установила также «наличие схемы, которая использовалась для получения средств от руководителей иностранных организаций» руководством «Русофилов».

В ноябре того же года Малинову, после задержания и освобождения под залог, президент России вручил в Кремле орден Дружбы за «особые заслуги в содействии миру, дружбе, сотрудничеству и взаимному уважению между народами», а отпустивший Малинова в Москву судья стал первым болгарином, который попал в коррупционные списки Госдепартамента США.

Теги:
kn, шпионаж, партия, болгария
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