Путин: потери по обе стороны конфликта в Карабахе составили почти пять тысяч человек

Президент России Владимир Путин заявил, что, по его данным, Армения и Азербайджан потеряли примерно по две тысячи человек убитыми в боях за Нагорный Карабах. Об этом он рассказал на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Много потерь с обеих сторон. По нашим данным — с обеих сторон — более двух тысяч погибших. С одной стороны и с другой. Общее число погибших приближается уже к пяти тысячам. Обращаю внимание, что за 10 лет войны в Афганистане в советской армии погибли 13 тысяч (по официальным данным — более 15 тысяч военнослужащих — ред.). А здесь за такой короткий промежуток времени — почти пять [тысяч человек]», — сказал Путин.

По официальным данным, с 27 сентября в ходе конфликта погибли 874 армянских военнослужащих. Азербайджан отказывается публиковать данные о боевых потерях до окончания вооруженного конфликта. С обеих сторон погибли около 100 гражданских.

Учитывал ли Путин гибель мирного населения при оглашении своих данных — неизвестно.

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Президент России назвал стороны конфликта «равными партнерами» для Москвы, а ситуацию в НКР «огромной трагедией». Путин считает, что конфликт в Карабахе начался с «жестоких преступлений против армянского народа» в начале XX века. Он надеется, что США — сопредседатель Минской группы ОБСЕ — поспособствует разрешению конфликта.

Ранее и премьер Армении Пашинян, и президент Азербайджана Алиев заявляли, что не исключают возможности ввода миротворцев в регион. При этом Алиев уточнил, что миротворческие силы войдут в Карабах только на условиях Баку, а Пашинян подчеркнул, что считает присутствие военных из РФ приемлемым.