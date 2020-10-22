Путин заявил, что лично поручил выпустить Навального на лечение в Германию

Президент России Владимир Путин во время выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что сам поручил разрешить политику Алексею Навальному вылететь в Германию на лечение. Он впервые публично высказался о произошедшем с оппозиционером.

«Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение, имея в виду, что могли бы и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом. <...> Я сразу попросил Генеральную прокуратуру разрешить это сделать. Он уехал», — заявил он. По словам российского президента, если Навального в России хотели отравить, то вряд ли его отправили бы на лечение в Германию.

«Потом нам сказали, что найдены следы "Новичка", пресловутого и хорошо уже всем известного во всем мире. Дайте нам, пожалуйста, материалы, первое — биологический материал и официальные заключения, чтобы мы могли, в свою очередь, доисследовать это, и чтобы у нас появились официальные и юридико-формальные основания для возбуждения уголовного дела», — заявил Путин. Он рассказал, что предложил одному из европейских лидеров, чтобы российские специалисты поехали в Германию и работали там вместе с французскими, немецкими и шведскими коллегами.

«Потом все было передано в ОЗХО, Международную организацию по запрещению химического оружия, и вдруг нам говорят: это не "Новичок", это что-то другое. Так это "Новичок" или не "Новичок"? Уже возникают сомнения в том, что было сказано в начале», — сказал Путин. По его словам, все покушения на общественных деятелей, бизнесменов в России были расследованы: «Найдены виновные и наказаны, что важно. <…> Мы и в данном случае готовы работать с полной отдачей».

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