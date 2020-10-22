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№ 116 от 21 октября 2020

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Депздрав Москвы закупил 159 аппаратов ИВЛ у американской компании стоимостью более 44 миллионов рублей

Общество9

9
 

Агентство по закупкам департамента здравоохранения Москвы купило 159 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) у американской компании «Медтроник». Результаты тендера на сайте госзакупок обнаружило «МБХ медиа». 

Компания согласилась поставить аппараты ИВЛ за почти 44,3 миллиона рублей. Начальная цена была свыше 84,3 миллиона. Какие именно модели ИВЛ закупил депздрав, не уточняется. 

Купленные аппараты планируется передать Московскому центру паллиативной помощи (129 штук) и Морозовской детской больнице (30 штук). Определение поставщиков завершилось вчера, «Медтроник» должен будет поставить аппараты в течение 45 дней с момента подписания договора.

Компания «Медтроник» была основана в 1949 году в США, зарегистрирована она сейчас в Ирландии.. На российском рынке она появилась в 1990-х годах, а в 2010-м зарегистрировала юрлицо. Она занимается разработкой медицинской продукции. 

Теги:
депздрав, госзакупки, ИВЛ, em

Алиев заявил об установлении контроля над участком границы НКР-Иран

Политика98

98
 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что армия его республики установила контроль над поселениями в районе границы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики с Ираном. Армения и НКР пока не комментируют эти данные.

«С освобождением поселка Агбенд мы установили полный контроль над государственной границей Азербайджана и исламской республики Иран», — написал он в твиттере.

Карта столкновений в НКР в период 27.09.–22.10. Анна Жаворонкова / «Новая газета»

Кроме того, как утверждает президент Азербайджана, его войска вошли в ряд поселений Зангеланского района НКР. 20 октября армянская сторона заявляла, что силы Азербайджана отступают в районе границы, а 22 октября, по данным Армении, бои на линии соприкосновения носили локальный характер.

Ранее в среду Алиев заявил, что не против ввода миротворцев и наблюдателей в Нагорный Карабах на условиях Баку. Премьер Армении Никол Пашинян назвал ввод российских миротворцев в НКР «приемлемым» для Еревана.

Стороны конфликта в Нагорном Карабахе уже дважды договаривались о перемирии. Первый режим прекращения огня вступил в силу с 12:00 11 октября (11:00 мск), второй — с 00:00 18 октября (23:00 17 октября мск). В обоих случаях стороны обвиняли друг друга в нарушении перемирия.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября, Ереван и Баку обвинили друг друга в его эскалации. С обеих сторон под обстрелы попадают населенные пункты. Минобороны непризнанной НКР заявило о сотнях погибших военных. Азербайджан потери не раскрывает: Алиев говорил, что эту информацию обнародуют «после окончания активной фазы боевых действий». При обстрелах также гибнут мирные жители, в том числе дети. 

Теги:
kn, граница, иран, нагорный карабах
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