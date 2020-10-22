Алиев заявил об установлении контроля над участком границы НКР-Иран

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что армия его республики установила контроль над поселениями в районе границы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики с Ираном. Армения и НКР пока не комментируют эти данные.

«С освобождением поселка Агбенд мы установили полный контроль над государственной границей Азербайджана и исламской республики Иран», — написал он в твиттере.

Карта столкновений в НКР в период 27.09.–22.10. Анна Жаворонкова / «Новая газета»

Кроме того, как утверждает президент Азербайджана, его войска вошли в ряд поселений Зангеланского района НКР. 20 октября армянская сторона заявляла, что силы Азербайджана отступают в районе границы, а 22 октября, по данным Армении, бои на линии соприкосновения носили локальный характер.

Ранее в среду Алиев заявил, что не против ввода миротворцев и наблюдателей в Нагорный Карабах на условиях Баку. Премьер Армении Никол Пашинян назвал ввод российских миротворцев в НКР «приемлемым» для Еревана.

Стороны конфликта в Нагорном Карабахе уже дважды договаривались о перемирии. Первый режим прекращения огня вступил в силу с 12:00 11 октября (11:00 мск), второй — с 00:00 18 октября (23:00 17 октября мск). В обоих случаях стороны обвиняли друг друга в нарушении перемирия.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября, Ереван и Баку обвинили друг друга в его эскалации. С обеих сторон под обстрелы попадают населенные пункты. Минобороны непризнанной НКР заявило о сотнях погибших военных. Азербайджан потери не раскрывает: Алиев говорил, что эту информацию обнародуют «после окончания активной фазы боевых действий». При обстрелах также гибнут мирные жители, в том числе дети.