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№ 116 от 21 октября 2020Читать номер
Путин снял с должности бессменного первого замдиректора ФСБ. Он курировал Вторую службу, которую связывают с отравлением Навального
Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении со службы первого заместителя директора ФСБ Сергея Смирнова. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.
Журналистам РБК рассказали, что Смирнов уходит в отставку по выслуге лет, так как в этом году ему исполнилось 70.
Генерал армии Сергей Смирнов с 2003 года управлял в ФСБ работой департамента военной контрразведки, службы экономической безопасности и службы по защите конституционного строя (ее также называют Второй службой ФСБ).
Вторая служба, как утверждает британская газета The Guardian со ссылкой на источники в спецслужбах ФРГ, Британии и Франции, может быть причастна к организации покушения на российского оппозиционера Алексея Навального.
Ранее Служба по защите конституционного строя занималась уголовным делом против театрального режиссера Кирилла Серебренникова и координировала масштабное «московское дело» о протестах летом 2019 года.