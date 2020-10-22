ЕС ввел санкции против главы ГРУ, хакера Бадина и воинской части 26165 за кибератаки на Бундестаг в 2015 году

Европейский союз ввел санкции против двоих россиян и так называемого 85-го центра специальной службы ГРУ (Главное управление Генштаба ВС РФ) за кибератаки на парламент Германии 2015 году, свидетельствуют данные официального журнала ЕС.

Штрафные меры приняты в отношении 30-летнего хакера Дмитрия Бадина и начальника ГРУ адмирала Игоря Костюкова. Бадин, как установили европейские власти, — имеет офицерское звание и служит в воинской части 26165 (она же — 85-й главный центр спецслужбы ГРУ).

Объявление ФБР США о розыске Бадина

Его считают непосредственным исполнителем кибератаки, в ходе которой весной 2015 года были украдены данные из почтовых ящиков германских депутатов и канцлера Ангелы Меркель. Костюков же, по версии ЕС, в должности первого зама начальника ГУ ГШ руководил 85-м центром (или группировкой под названиями Fancybear/APT28). Центр ГУ ГШ также фигурирует в санкционном списке.

Правительство ФРГ предложило странам-членам Евросоюза применить новый санкционный механизм в ответ на кибератаку против Бундестага еще летом. Санкции предполагают заморозку всех активов причастных к атаке лиц и запрет на въезд в ЕС.

Это первый случай применения согласованного в 2019 году санкционного механизма против преступлений в киберпространстве.

5 мая 2020 года Генпрокурор ФРГ выдал ордер на арест Бадина. Как считает следствие, он участвовал в рассылке вредоносного ПО депутатам Бундестага и канцлеру Ангеле Меркель в составе группировки Fancy Bear.

В мае этого года канцлер Меркель уже говорила о наличии «неопровержимых доказательств» причастности России к атаке и выражала сожаления по поводу разрушения «основанного на доверии сотрудничества» между странами. Позже в связи с инцидентом посол России Сергей Нечаев был вызван в МИД ФРГ. Россия отвергает любые обвинения в причастности к кибератаке.