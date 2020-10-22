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№ 116 от 21 октября 2020

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В Красноярске задержали бизнесмена Анатолия Быкова, которого суд отпустил под домашний арест

Общество2

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Силовики задержали красноярского предпринимателя Анатолия Быкова, которого сегодня суд отпустил из СИЗО под домашний арест, по делу об организации убийства по найму (ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК). Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

Следствие планирует ходатайствовать об аресте Быкова по этому делу, так как он «хорошо знаком с ключевым свидетелем по уголовному делу и может оказать на него воздействие» или скрыться от следствия и суда.

Как уточнил защитник бизнесмена Алексей Прохоров РИА Новости, речь идет об убийстве бизнесмена Андрея Неколова. По версии следствия, летом 2004 года Быков дал указание своему знакомому убить 42-летнего учредителя фирмы по утилизации бытовых отходов и пообещал ему за это 50 тысяч долларов. 18 января 2005 года киллер выстрелил в учредителя из пистолета ТТ. В СК заявили, что Быков заплатил своему знакомому за убийство только пятую часть обещанной суммы.

Быкова задержали и арестовали в начале мая. Он стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел: силовики заподозрили его в причастности к убийству члена возглавляемой им преступной группировки Александра Наумова и его приятеля Кирилла Войтенко в 1994 году. Сам предприниматель считает свое дело сфабрикованным и отрицает свою вину.

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Теги:
em, быков, уголовное дело, задержание
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