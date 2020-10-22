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№ 116 от 21 октября 2020Читать номер
В Красноярске задержали бизнесмена Анатолия Быкова, которого суд отпустил под домашний арест
Силовики задержали красноярского предпринимателя Анатолия Быкова, которого сегодня суд отпустил из СИЗО под домашний арест, по делу об организации убийства по найму (ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК). Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.
Следствие планирует ходатайствовать об аресте Быкова по этому делу, так как он «хорошо знаком с ключевым свидетелем по уголовному делу и может оказать на него воздействие» или скрыться от следствия и суда.
Как уточнил защитник бизнесмена Алексей Прохоров РИА Новости, речь идет об убийстве бизнесмена Андрея Неколова. По версии следствия, летом 2004 года Быков дал указание своему знакомому убить 42-летнего учредителя фирмы по утилизации бытовых отходов и пообещал ему за это 50 тысяч долларов. 18 января 2005 года киллер выстрелил в учредителя из пистолета ТТ. В СК заявили, что Быков заплатил своему знакомому за убийство только пятую часть обещанной суммы.
Быкова задержали и арестовали в начале мая. Он стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел: силовики заподозрили его в причастности к убийству члена возглавляемой им преступной группировки Александра Наумова и его приятеля Кирилла Войтенко в 1994 году. Сам предприниматель считает свое дело сфабрикованным и отрицает свою вину.
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