Белорусского поэта Дмитрия Строцева арестовали на 13 суток за участие в митинге

Суд Центрального района Минска назначил арест белорусскому поэту Дмитрию Строцеву на 13 суток за участие в несанкционированном митинге, передает «Радио Свобода».

По словам жены поэта, его арестовали за «участие в несанкционированном мероприятии» (ч. 1 ст. 23.34 КоАП).

«Якобы есть видео с камеры, на котором 4 октября рядом с Дмитрием идет колонна людей с флагами. И он показывает «викторию». Этого достаточно, чтобы посадить человека на 13 суток», — поделилась она.

Как сообщил Строцев, его задержали возле дома. Позвонить родственникам не дали, поэтому семья в тот же день подала заявление о пропаже человека.

Жена Строцева добавила, что у поэта есть проблемы с сердцем, поэтому необходимо передать ему лекарства.

Дмитрий Строцев участвовал в акциях протеста после выборов президента в Беларуси и открыто писал об этом. В своих стихах он также рассказывал о происходящем в стране.

В Беларуси периодически арестовывают участников митингов. Недавно под стражу на 15 суток по статье 23.34 КоАП заключили баскетболистку Елену Левченко. После решением суда ей выписали штраф на сумму около 810 белорусских рублей (24,5 тысяч российских).

Ранее брата биатлонистки и четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой Никиту Домрачева силой задержали как свидетеля жестких действий силовиков на протестах в Беларуси. Он говорил, что не участвовал в воскресных протестах 11 октября. Позже он зафиксировал многочисленные травмы (три шва на разбитой голове, синяки по всему телу).

Кадры с жестоким «задержанием» Домрачева стали появляться в социальных сетях белорусских спортсменов, посты сопровождаются словами: «Ненавижу ОМОН!».