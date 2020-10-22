Прокуратура запросила семь лет колонии для фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского

Обвинение запросило семь лет лишения свободы для фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского во время прений в Люблинском суде Москвы. Об этом пишет «МБХ медиа».

Помимо этого, прокуратура попросила запретить Ребровскому выкладывать материалы в интернет в течение пяти лет и два года ограничения свободы. В качестве дополнительной меры, по мнению обвинения, Ребровского следует направить на принудительное психиатрическое лечение.

Ребровский и еще один фигурант дела Рустам Рустамов заключили соглашение со следствием. В прошлом году Ребровского приговорили к 2,5 годам колонии общего режима, Вагамова — к 1,5. Сначала Ребровский признал вину, но позднее отказался от признаний. Его дело отправили на пересмотр из-за нарушения досудебного соглашения.

Другим фигурантам дела «Нового величия» приговор вынесли в августе. Анну Павликову приговорили четырем годам условно, Марию Дубовик — к шести годам условно, Максима Рощина и Дмитрия Полетаева к 6,5 и шести годам условно с запретом использовать интернет в течение года. Трое фигурантов дела получили реальные сроки: Руслан Костыленков — семь лет колонии общего режима с запретом пользоваться интернетом сроком на пять лет, Вячеслав Крюков — шесть лет с запретом интернета на два года, Петр Карамзин — 6,5 лет.

По версии следствия, фигуранты дела якобы готовились к конституционному перевороту и к последующему захвату власти. Однако защита заявляла, что предложивший создать движение некий Руслан Д. сам провоцировал обвиняемых и был осведомителем или агентом-провокатором спецслужб.