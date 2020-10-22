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№ 116 от 21 октября 2020Читать номер
Прокуратура запросила семь лет колонии для фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского
Обвинение запросило семь лет лишения свободы для фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского во время прений в Люблинском суде Москвы. Об этом пишет «МБХ медиа».
Помимо этого, прокуратура попросила запретить Ребровскому выкладывать материалы в интернет в течение пяти лет и два года ограничения свободы. В качестве дополнительной меры, по мнению обвинения, Ребровского следует направить на принудительное психиатрическое лечение.
Ребровский и еще один фигурант дела Рустам Рустамов заключили соглашение со следствием. В прошлом году Ребровского приговорили к 2,5 годам колонии общего режима, Вагамова — к 1,5. Сначала Ребровский признал вину, но позднее отказался от признаний. Его дело отправили на пересмотр из-за нарушения досудебного соглашения.
Другим фигурантам дела «Нового величия» приговор вынесли в августе. Анну Павликову приговорили четырем годам условно, Марию Дубовик — к шести годам условно, Максима Рощина и Дмитрия Полетаева к 6,5 и шести годам условно с запретом использовать интернет в течение года. Трое фигурантов дела получили реальные сроки: Руслан Костыленков — семь лет колонии общего режима с запретом пользоваться интернетом сроком на пять лет, Вячеслав Крюков — шесть лет с запретом интернета на два года, Петр Карамзин — 6,5 лет.
По версии следствия, фигуранты дела якобы готовились к конституционному перевороту и к последующему захвату власти. Однако защита заявляла, что предложивший создать движение некий Руслан Д. сам провоцировал обвиняемых и был осведомителем или агентом-провокатором спецслужб.
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