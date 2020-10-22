Мосгорсуд взыскал в пользу экс-фигуранта «московского дела» Абаничева 150 тыс. рублей за незаконное уголовное преследование

Московский городской суд взыскал в пользу фигуранта «московского дела» Сергея Абаничева 150 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование. Об этом «Новой газете» сообщила адвокат «Агоры» Светлана Сидоркина.

«Я в принципе довольна решением, потому что по существу суд удовлетворил иск. Что касается суммы — это уже вопросы к Сергею, устраивает или нет такая компенсация. Заседание прошло достаточно быстро, так как это апелляция», — рассказала «Новой» Сидоркина.

Абаничев требовал взыскать в качестве компенсации 500 тыс. рублей. В марте Тверской районный суд Москвы отказал Абаничеву в компенсации морального вреда. Таким образом, Мосгорсуд отменил решение нижестоящего суда.

Экс-фигуранта «московского дела»задержали 3 августа, его обвиняли в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК) и нападении на полицейского (ч. 1 ст. 318 УК) из-за того, что он бросил бумажный стаканчик в силовика на несогласованном митинге 27 июля.

Однако следствие посчитало, что Абаничев бросил «банкой в полицейского». Молодой человек говорил, что «мог намусорить, а не нанести какой-то вред сотрудникам».

3 сентября следствие прекратило дело против Сергея Абаничева, а также других фигурантов «московского дела» — Даниила Конона, Алексея Миняйло и Владислава Баранова. В СК объяснили, что их действия на митинге стоит квалифицировать как административные нарушения.

Во время следствия Абаничев находился в СИЗО по обвинению в участии в «массовых беспорядках». После того, как Следственный комитет прекратил уголовное преследование по этой статье, он вышел на свободу.