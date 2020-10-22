Алиев: Баку не против миротворцев и наблюдателей в Нагорном Карабахе, но для их ввода выдвинет условия

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью японской газете Nikkel заявил, что не против ввода миротворцев и наблюдателей в Нагорный Карабах, однако Баку выдвинет свои условия для этого.

«В принципе, мы это (ввод наблюдателей и миротворцев – ред.) не отвергаем. Однако, безусловно, выдвинем свои условия, когда придет время», — сказал он (цитата по РИА Новости). О каких именно условиях идет речь, он не уточнил.

Помимо этого, Алиев заявил, что реферундума о самоопределении Карабаха не будет: «Мы не согласимся на это. Мы не дали на это согласие во время переговоров и теперь, когда мы вернули значительную часть территорий, об этом не может быть и речи».

Ранее премьер Армении Никол Пашинян говорил, что готов к переговорам с Алиевым в Москве, но только при решении вопроса о статусе Нагорного Карабаха, но вчера сказал, что на данном этапе не считает возможным дипломатическое решение конфликта. Президент Азербайджана не исключил возможности переговоров, но заявил, что «все зависит от повестки». По его мнению, «перспективы мирного урегулирования конфликта с нынешним правительством Армении очень далеки».

Вчера Алиев заявил, что азербайджанские войска взяли под контроль населенные пункты в Физулинском, Джебраильском и Зангиланском районах. Однако в непризнанной НКР это не подтвердили.

Карта военных действий в Карабахе / «Новая»

Стороны конфликта в Нагорном Карабахе уже дважды договаривались о перемирии. Первый режим прекращения огня вступил в силу с 12:00 11 октября (11:00 мск), второй — с 00:00 18 октября (23:00 17 октября мск). В обоих случаях стороны обвиняли друг друга в нарушении перемирия.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября, Ереван и Баку обвинили друг друга в его эскалации. С обеих сторон под обстрелы попадают населенные пункты. Минобороны непризнанной НКР заявило о сотнях погибших военных. Азербайджан потери не раскрывает: Алиев говорил, что эту информацию обнародуют «после окончания активной фазы боевых действий». При обстрелах также гибнут мирные жители, в том числе дети.