Минздрав: тела умерших в Барнауле хранят в подвале из-за нехватки времени на вскрытие

В подвале городской больницы №12 города Барнаул оборудовали комнату для временного хранения тел умерших от COVID-19. В социальных сетях распространился видеоролик, в котором автор показывает большое количество черных мешков, скопившихся в помещении. В связи с этим Минздрав Алтайского края опубликовал сообщение на официальном сайте.

В Минздраве объяснили, что из-за увеличения смертельных случаев для проведения вскрытия не хватает патологоанатомов.

«Значительно возросшее количество умерших за сутки, необходимость проведения патолого-анатомического исследования во всех случаях, а также дефицит патологоанатомов значительно увеличили нагрузку на каждого врача. В такой ситуации неизбежной становится очередность проведения аутопсий», — говорится в сообщении.

Кадр из видеоролика / Группа во «Вконтакте» «Инцидент Барнаул»

В ведомстве также отметили, что на «очередь» повлияли «отказы родственников от своевременного получения тел для захоронения из-за закрытых ритуальных прощальных залов, а также карантинных мероприятий внутри семьи».

Руководитель одного из двух патологоанатомических отделений Барнаула, куда поступают умершие с COVID-19, Владимир Климачев подтвердил, что родственники погибших не успевают забрать тела, поэтому они находятся в помещении до трех суток.

По словам Минздрава, проводить вскрытие умерших с вероятным наличием коронавирусной инфекции необходимо во всех случаях. При этом процедура требует соблюдения особых мер безопасности — трупы с подозрением на заражение COVID-19 необходимо изолировать.

Сейчас в учреждении рассматривают возможность привлечения дополнительных патологоанатомов из профильной кафедры Алтайского государственного медицинского университета.

Ранее в поликлиниках Алтайского края отменили плановые приемы и диспансеризацию из-за нехватки медицинского персонала для борьбы с COVID-19. Освободившихся специалистов перевели работать с заразившимися коронавирусом.