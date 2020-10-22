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№ 116 от 21 октября 2020Читать номер
Суд приговорил депутата Мосгордумы Олега Шереметьева к условному сроку по делу о мошенничестве
Мария ЕфимоваКорреспондент
Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил депутата Мосгордумы Олега Шереметьева к четырем годам условно. Об этом сообщил «Новой газете» его помощник Никита Зайцев.
Шереметьева признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Суд также постановил взыскать с него более 2 миллионов рублей. Как уточнил в телеграм-канале депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, Шереметьеву также запретили занимать госдолжности в течение двух лет. До этого депутат находился под домашним арестом, меру пресечения суд ему отменил.
Обвинение запрашивало для него четыре года условно с испытательным сроком пять лет и штраф размером более 2 миллионов рублей.
Дело против Шереметьева возбудили в августе, ему вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, депутат предоставлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника. СК считает, что тот на самом деле не выполнял заданий особой важности и сложности, а депутат присваивал эти деньги себе. Дело основывалась на показаниях Ирины Кузнецовой, которая была помощницей депутата, но ее уволили.
Ущерб ведомство оценило в сумму свыше 2 миллионов рублей. Сам Шереметьев свою вину отвергает.
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