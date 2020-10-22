Адвокат: Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России. Об этом сообщил его адвокат Анатолий Кучерена, слова которого передает ТАСС.

Он заявил, что законодательство России позволяет ему получить бессрочный вид на жительство, и добавил, что процедура продления вида на жительство «затянулась» из-за ситуации с коронавирусом, но «теперь ответ получен». Однако Кучерена отметил, что о получении российского гражданства Сноуден «пока не думает».

Сноуден подал документы о продлении вида на жительство в России 8 сентября. При этом его адвокат говорил, что срок вида на жительство Сноудена истекал 30 апреля 2020 года, но был автоматически продлен до 15 июня 2020 года из-за пандемии COVID-19.

В 2019 году в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан» внесли изменения, согласно которым с 1 ноября 2019 года иностранные граждане могли получить бессрочный вид на жительство. Ранее вид на жительство нужно было продлевать каждые 5 лет. Согласно новой версии закона, менять документ надо в 14, 20 и 45 лет, а также при смене фамилии или порче документа.

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден проживает в России с 2013 года. В США Сноудену предъявили обвинения в разглашении секретной информации о программах слежки АНБ за гражданами США и других стран. Сообщалось, что Сноуден получил доступ к около 1,7 млн секретных документов, которые передал журналистам. В 2015 году сбор телефонных данных был признан незаконным. Ему грозит до 30 лет лишения свободы.

Еще во время предвыборной гонки в 2016 году президент США Дональд Трамп назвал Сноудена «шпионом» и призывал Россию экстрадировать его. В 2016 году Сноуден заявил, что готов вернуться в США при условии «справедливого судебного разбирательства» и просил президента Барака Обаму о помиловании.