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№ 116 от 21 октября 2020

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Жителя Красноярска, ошибочно распылившего перцовый баллончик в сотрудников ФСБ, приговорили к восьми годам колонии

Общество2

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Суд в Красноярске приговорил к восьми годам колонии общего режима жителя города Артема Загребельного, который ошибочно распылил перцовый баллончик в сотрудников ФСБ. Об этом «Новой газете» рассказал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников. 

Суд посчитал Загребельного виновным в применении опасного насилия к представителям власти (ч. 2 ст. 318 УК). Как отметил Прянишников, на осмотр видео с камер в подъезде и лифте, допрос следователя, прения, написание и оглашение приговора у судьи ушло меньше пяти часов. 

Прокуратура требовала для Загребельного девять лет лишения свободы. Гособвинитель заявила, что видит на записях, как сотрудники ФСБ показывают Загребельному удостоверения и представляются ему. Как отмечает «Правозащита Открытки», запись на суде показывали без звука.

Силовики попытались задержать Загребельного в ноябре 2019 года в его подъезде, рассказывала «Медиазона». Как утверждало следствие, он знал, что люди в штатском — сотрудники ФСБ, потому что один из них «достал из кармана предмет, похожий на удостоверение». 

Теги:
фсб, красноярск, приговор, em
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