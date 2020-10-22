Белорусской оппозиции присудили премию имени Сахарова-2020

Европарламент присудил премию Сахарова демократической белорусской оппозиции. Об этом сообщается на сайте Европарламента. Премия вручается ежегодно «За свободу мысли».

Лауреатами стали Светлана и Сергей Тихановские, члены президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич, Мария Колесникова, Ольга Ковалькова, Сергей Дылевский, а также Вероника Цепкало, председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, политик и кандидат в президенты Беларуси в 2010 году Николай Статкевич и основатель телеграм-канала Nexta Степан Путило.

«Демократическая оппозиция в Беларуси борется за демократию, мобилизуя общество на мирные массовые протесты», — говорится в заявлении. — Режим Лукашенко ответил беспрецедентным уровнем насилия и репрессий, но белорусское общество не сдавалось и продолжало протестовать даже после того, как многие лидеры оппозиции были заключены в тюрьму или выдворены из страны».

В заявлении уточняется, что представители демократической оппозиции в Беларуси будут награждены премией Сахарова-2020 16 декабря во время пленарного заседания Европарламента.

Светлану Тихановскую номинировали на премию Сахарова в области прав человека 2 сентября. В комментарии к награде говорилось, что Тихановская — «лидер мирного сопротивления защите основных прав человека, которая сейчас находится в изгнании. Но что еще важнее, Светлана Тихановская стала надеждой на демократическое будущее Беларуси».

Уже 17 сентября фракция Европейской народной партии в Европарламенте заявила о намерении номинировать представителей КС белорусской оппозиции на премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова. С такой же инициативой выступила фракция «Прогрессивный альянс социалистов и демократов». Это две крупнейшие в парламенте партии, они занимают более 300 мест из 705.

Премия «За свободу мысли» вручается Европарламентом с 1988 года за вклад в борьбу за права человека. Она названа в честь советского диссидента, правозащитника Андрея Сахарова. Награду неоднократно вручали тем, кого преследовала власть, и тем, кто находился в заключении. Первыми лауреатами награды в 1988 году стали Нельсон Мандела и советский диссидент Анатолий Марченко.

26 ноября 2018 года премию Сахарова получил украинский режиссер Олег Сенцов — с формулировкой «За свободу мысли и в знак признания его мирного протеста против незаконной оккупации его родного Крыма».