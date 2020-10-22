В городе Находка Приморского края произошел крупный разлив нефтепродуктов. Власти подтвердили загрязнение залива

Власти города Находка в Приморском крае подтвердили информацию о загрязнении одноименного залива. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правительство края.

«Факт разлива, предположительно, нефтепродуктов зафиксирован. Росприроднадзор взял пробы воды. Источник загрязнения устанавливается», — сообщили местные власти, не уточнив масштабов утечки.

По данным агентства, руководство АО «Порт Восточные ворота-Приморский завод» обнаружило «вещество неизвестного происхождения» в акватории, прилегающей к территории предприятия.

Изменение цвета воды, характерную топливную пленку и пятна в воде в бухте Находка на территории Приморского Судоремонтного Завода очевидцы заметили еще вчера, 21 октября. После этого жители в соцсетях начали сообщать о крупном загрязнении.

Ранее стало известно о массовой гибели рыбы в Аршань-Зельменском водохранилище в Калмыкии. На видео, опубликованном местным жителем в соцсетях, заметно большое количество мертвой рыбы, вокруг, как отметил автор записи, распространяется неприятный запах. В прокуратуре заявили, что это произошло «из-за критического снижения уровня воды в водоеме». Следственный комитет начал проверку.

Крупная экологическая катастрофа ранее произошла и на Камчатке. Местные жители сообщили о массовой гибели морских животных в Авачинской бухте. Трупы мертвых морских животных нашли и в других местах на Камчатке. Представители «Гринписа» выдвигали версию о том, что экологическая катастрофа произошла из-за полигона ядохимикатов Козельский, находящегося неподалеку.

Организация отмечала, что первые результаты проб воды и биоматериалов показали наличие компонентов нефтяных фракций, жирных кислот и эфиров, хлорсодержащих и других соединений. Следов ракетного топлива обнаружено не было.