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№ 116 от 21 октября 2020Читать номер
Бизнесмена Анатолия Быкова перевели под домашний арест
Суд в Красноярске смягчил меру пресечения бизнесмену Анатолию Быкову, которого обвиняют в руководстве преступным сообществом и организации двойного убийства. Предпринимателя отправили под домашний арест, сообщает ТАСС.
«Сегодня Красноярский краевой суд рассматривал апелляцию на решение Железнодорожного суда. Суд принял решение изменить меру пресечения», — рассказал собеседник агентства.
При этом в отношении предпринимателя будет действовать запрет определенных действий.
Бизнесмена и бывшему депутату законодательного собрания Красноярского края задержали и арестовали в начале мая. Он стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел: силовики заподозрили его в причастности к убийству члена возглавляемой им преступной группировки Александра Наумова и его приятеля Кирилла Войтенко в 1994 году. Сам предприниматель считает свое дело сфабрикованным и отрицает свою вину.
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