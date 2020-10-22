Бизнесмена Анатолия Быкова перевели под домашний арест 

Суд в Красноярске смягчил меру пресечения бизнесмену Анатолию Быкову, которого обвиняют в руководстве преступным сообществом и организации двойного убийства. Предпринимателя отправили под домашний арест, сообщает ТАСС.

«Сегодня Красноярский краевой суд рассматривал апелляцию на решение Железнодорожного суда. Суд принял решение изменить меру пресечения», — рассказал собеседник агентства.

При этом в отношении предпринимателя будет действовать запрет определенных действий.

Бизнесмена и бывшему депутату законодательного собрания Красноярского края задержали и арестовали в начале мая. Он стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел: силовики заподозрили его в причастности к убийству члена возглавляемой им преступной группировки Александра Наумова и его приятеля Кирилла Войтенко в 1994 году. Сам предприниматель считает свое дело сфабрикованным и отрицает свою вину.