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№ 116 от 21 октября 2020

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Бизнесмена Анатолия Быкова перевели под домашний арест 

Общество633

633
 

Суд в Красноярске смягчил меру пресечения бизнесмену Анатолию Быкову, которого обвиняют в руководстве преступным сообществом и организации двойного убийства. Предпринимателя отправили под домашний арест, сообщает ТАСС.

«Сегодня Красноярский краевой суд рассматривал апелляцию на решение Железнодорожного суда. Суд принял решение изменить меру пресечения», — рассказал собеседник агентства.

При этом в отношении предпринимателя будет действовать запрет определенных действий.

Бизнесмена и бывшему депутату законодательного собрания Красноярского края задержали и арестовали в начале мая. Он стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел: силовики заподозрили его в причастности к убийству члена возглавляемой им преступной группировки Александра Наумова и его приятеля Кирилла Войтенко в 1994 году. Сам предприниматель считает свое дело сфабрикованным и отрицает свою вину.

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Теги:
sn, предприниматели , красноярск, быков
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