Производителя аппаратов ИВЛ «Авента-М» оштрафовали на 500 тысяч рублей

Арбитражный суд Свердловской области обязал «Уральский приборостроительный завод» (УПЗ), который производит аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М» и входит в концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей из-за брака. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд оштрафовал предприятие в связи с иском Росздравнадзора о привлечении завода к административной ответственности за реализацию или ввоз в Россию недоброкачественных медицинских изделий (часть 2 статьи 6.33 КоАП РФ). УПЗ сможет обжаловать решение в течение десяти дней.

В КРЭТ заявили, что нарушения не связаны с возгораниями аппаратов ИВЛ в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее в США утилизировали 45 аппаратов ИВЛ «Авента-М», которые Россия отправила в разгар эпидемии коронавируса. В США заявили, что не смогли подключить оборудование к сети. Также там приняли во внимание историю с пожарами в российских больницах.

В сентябре суд оштрафовал производителя аппаратов «Авента-М» на 100 тысяч рублей после их самовозгорания в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Обвинение Уральскому приборостроительному заводу предъявил Росздравнадзор, инициировавший проверку после ЧП в больницах. Суд постановил, что предприятие грубо нарушило требования лицензии.

Вскоре после этого использование аппаратов вновь разрешили, так как не нашли прямой связи между нарушениями в работе оборудования и возгораниями в медучреждениях. При этом экспертиза показала нарушения производственных процессов и несоответствие аппаратов эксплуатационной и технической документации.