Ночью в Солигорске горели четыре припаркованных на территории прокуратуры автомобиля и здание комитета судебных экспертиз

В ночь с 21 на 22 октября в городе Солигорске Минской области горели четыре автомобиля, которые были припаркованы на территории прокуратуры. Об этом «Интерфаксу» сообщила официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

«Четыре автомобиля повреждены в результате поджога на территории прокуратуры Солигорского района. Один из автомобилей принадлежат юридическому лицу», — сказала представитель СК.

В официальном телеграм-канале ведомства говорится, что поджог на парковке произошел 21 октября около 23:00. Неизвестные использовали «предметы, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ».

«Следственно-оперативная группа завершила осмотр места происшествия. <…> По факту особо злостного хулиганства возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 Уголовного кодекса», — говорится в заявлении Следственного комитета.

Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы.

Провести экспертизы по поджогам следствие поручило Государственному комитету судебных экспертиз Беларуси. Однако ночью в Солигорске горело и отделение этого ведомства. Фотографии здания после пожара публикует издание Onliner.

По информации МЧС, возгорание произошло около 23:01 часов 21 октября. Огонь удалось оперативно ликвидировать. Хотя в МЧС заявляют, что причина пожара еще устанавливается, Следственный комитет уже возбудил уголовное дело — по той же ч.3 ст. 339 УК РБ.

Возгорания зданий силовых структур на фоне протестов и политического кризиса происходят в Беларуси не в первый раз. Так 8 октября горело здание прокуратуры в городе Жодино Минской области. СК также объявил произошедшее поджогом, подозреваемый был задержан.

14 октября в Молодечненском районе Минской области сгорел дом командира минского ОМОНа Дмитрия Балаба.

Силовые структуры Беларуси связывают поджоги с происходящими в стране протестами против очередного президентского срока Александра Лукашенко. В то же время сами оппозиционеры эту связь отрицают, заявляя, что силовики сами могут поджигать автомобили и здания, чтобы дискредитировать протестное движение.

Политический кризис в Беларуси продолжается с мая этого года. На последний протестный марш в Минске с требованием отставки Александра Лукашенко собрались около 100 тысяч человек.