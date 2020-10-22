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№ 116 от 21 октября 2020

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Горздрав Екатеринбурга заявил, что проверит информацию о массовом увольнении врачей из перепрофилированной под COVID-19 больницы

Общество131

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Управление здравоохранения администрации Екатеринбурга заявило, что проверит информацию о массовом увольнении врачей из Центральной городской клинической больницы №1 (ЦГКБ №1). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления.

Ранее местный портал E1.RU писал, что из стационара больницы и поликлиники уволились около 80 медработников, большинство из них — медсестры и санитарки. «А за последний месяц из терапевтического отделения ушли все, кроме одного врача. И терапевты ушли, и заведующая отделением», — приводит портал слова медработника учреждения.

Причиной увольнения интернет-издание назвал конфликт с руководством больницы. По данным E1.RU, в начале пандемии, когда больницу перепрофилировали под COVID-19, медиков узких специальностей отправили в неоплачиваемый отпуск, а тем врачам, которые работали в «красной зоне», не выдали «президентские выплаты» за контакты с больными пациентами.

В августе портал со ссылкой на документы областного Минздрава сообщал, что с начала пандемии в больницах Свердловской области коронавирусом заразились 1683 медицинских работника.

В апреле губернатор Евгений Куйвашев официально подтвердил, что в ЦГКБ №1 — у 78 пациентов и врачей, у которых предварительно подтвержден COVID-19 по итогам первого анализа. Медучреждение тогда закрыли на карантин. Источником распространения инфекции, по словам губернатора, стал врач, «который в свою очередь заразился от соседки, живущей с ним в одном доме». 

Заместитель генпрокурора в Уральском федеральном округе Игорь Ткачев после этого направил предостережение мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому о «недопустимости нарушения законодательства о здравоохранении и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Теги:
ng, екатеринбург, коронавирус
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