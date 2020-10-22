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№ 116 от 21 октября 2020

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Осужденному за пикеты и чат в телеграме фигуранту «ростовского дела» отказали в УДО

Общество5

Елена РомановаСобкор «Новой»

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Димитровоградский городской суд сегодня отказал в условно-досрочном освобождении Яну Сидорову — одному из двух фигурантов «ростовского дела». Об этом «Новой газете» рассказала мать осужденного Надежда Сидорова.

«Суд сослался на характеристику, которую дала Яну колония № 10 и счел, что тот не встал на путь исправления», — сообщила она. — В характеристике из колонии почему-то упоминались 250 нарушений, которые были у Яна, когда он сидел в СИЗО Ростовской области. Там ему выписывали по 30-40 нарушений в месяц. А в самой колонии у него за год было всего 4 нарушения, которые, согласно решению пленума Верховного суда, не влияют на УДО: нарушил форму одежды, не поздоровался с кем-то».

Яна Сидорова и Влада Мордасова задержали в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года после акции протеста перед зданием правительства Ростовской области. При себе у них был мегафон, спортивная сумка и два плаката. На одном было написано «Правительство в отставку», на втором — «Верните землю ростовским погорельцам». Так протестующие выразили солидарность с пострадавшими от гигантского пожара в центре Ростова, который произошел в августе того же года.

Суд назначил молодым людям административный арест за участие в незаконной акции, однако после семи суток в изоляторе Ян Сидоров и Влад Мордасов вновь оказались в СИЗО: региональный Центр по противодействию экстремизму к тому времени возбудил уголовное дело о попытке свержения конституционного строя из-за того, что молодые люди были администраторами чата в телеграме, посвященного «революции» Вячеслава Мальцева. Молодых людей пытали и заставили дать признательные показания, от которых они впоследствии отказались.

Год назад Ростовский областной суд признал молодых людей виновными в покушении на организацию массовых беспорядков (ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 212 УК). Сидорова, которому на момент приговора исполнилось 19 лет, приговорили к 6,5 годам лишения свободы, 23-летнего Мордасова — к 6 годам и 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. В июле кассационная инстанция Верховного суда снизила сроки наказания для фигурантов до 4 лет. Осенью оба молодых человека получили право ходатайствовать об условно-досрочном освобождении.

Теги:
sn, пытки, ростовское дело
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